أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير يرفع العلم في قصر بيان.. الكويت: لم نأخذ شبراً من العراق ولا نسمح بالمساس بأرضنا.. «الأموال العامة» تحقق في شكاوى «مكافحة الفساد».. ترامب: مسيحيو الشرق يعدمون بكثرة ولن نسمح لهذا الرعب أن يستمر

الجريدة

الأمير يرفع العلم في قصر بيان

بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، احتفل في قصر بيان صباح أمس بمراسم رفع العلم بمناسبة مرور إحدى عشرة سنة على تولي صاحب السمو أمير البلاد الحكم، والاحتفال بمرور ستة وخمسين عاما على ذكرى الاستقلال، ومرور ستة وعشرين عاما على ذكرى تحرير الكويت. وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر العبدالله، والشيخ فيصل السعود، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، والوزراء والمستشارون وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء. ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيب بسموه كما استقبل سموه بكل حفاوة وترحيب من قبل أبنائه من منتسبي الجيشتلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد هذا نصها:في الذكرى الحادية عشرة لتولي سموكم سدة الحكم في وطننا الغالي يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأعز التبريكات بهذه المناسبة السعيدة التي تزخر فيها قلوب أهل الكويت بمشاعر الحب والولاء نحو سموكم مقرونة بالبهجة والوفاء.وإذ نتضرع جميعا بأصدق الابتهال والدعاء إلى المولى عز وجل أن يكلأ سموكم بحفظه ورعايته ويمن عليكم بالعمر المديد وأن يديم على سموكم نعمة الصحة والعافية فإننا نسأله سبحانه وتعالى أن يمد سموكم بعون من لدنه حتى يكلل عهدكم المجيد بتحقيق جميع ما تصبون إليه سموكم من بلوغ وطننا العزيز ذرى المجد والعلياء في إطار نهضة تنموية شاملة تفيض بخيرها العميم على الشعب الكويتي الكريم في ظل المزيد من الأمن والأمان والاستقرار متوجا بالوحدة الوطنية الصلبة في كنف القيادة الحكيمة لسموكم راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وأبقاكم ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.ذكرى عطرة من جانب آخر، تلقى صاحب السمو برقية تهنئة من أخيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التالي نصها:مع إطلالة عهد جديد مع تجدد البيعة المباركة لسموكم في ذكراها السنوية العطرة وتوليكم سدة إمارة البلاد التي نجدها مناسبة عزيزة على نفوسنا جميعا وفرصة طيبة لتأكيد الولاء لقيادتكم الحكيمة وسعيكم الدؤوب لإعلاء شأن الوطن العزيز والنهوض به وبمقدراته وتنميته والدفاع عنه في المحافل الدولية واستذكارا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب أهل الكويت للمنجزات الوطنية التي حققتها الكويت في مختلف الميادين وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادة سموكم الحكيمة الراعية لهذا البلد وبسواعد أبناء شعبنا الوفي المعطاء الذين سطروا صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر لتحتل الكويت مكانة مميزة ومشرفة على خريطة العالم الحديث المتطور ويشار إليها بالبنان وإزاء هذه المناسبة العزيزة فإنه يشرفني يا صاحب السمو باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء السلطة التشريعية بمجلس الأمة أن نرفع بكل فخر واعتزاز إلى مقام سموكم تهنئة صادقة صادرة من أعماق الوجدان نشفعها بصادق الابتهال الى المولى جل جلاله أن يحفظ سموكم لنا ولكويت العز والفخر بعين عنايته ويغدق عليكم بموفور الصحة والهناء والعافية مع طول البقاء ويبقيكم سندا وذخرا لهذا البلد المعطاء وأن يفيء على وطننا العزيز من فيض آلائه وجزيل نعمه أمنا لا يبلى ورخاء لا ينفد وعزا لا يبيد ويوفقكم إلى ما فيه خير وطننا العزيز وعزته وسؤدده.قيادة رشيدة كما تلقى صاحب السمو برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني جاء نصها كالتالي:يطيب للحرس الوطني قادة وقوات أن يرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور إحدى عشرة سنة على تولي سموكم مسند الإمارة حيث حلت بمقاليد حكم البلاد بركات قيادتكم الرشيدة بما حققتموه من أمجاد رائعة وانجازات عظيمة وما بذلتموه من جهود مباركة مخلصة أدامكم الله ربانا لسفينة وطننا العزيز وقائدا لمواطنيكم المحبين ومتعكم بموفور الصحة والعافية وكلل جهودكم الطيبة دائما بالتوفيق والفلاح.إنجازات عديدة إلى ذلك، تلقى سموه برقية تهنئة من أخيه الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني جاء فيها:يسرنا بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني قادة وضباطا وضباط صف وأفرادا أن نرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور أحد عشر عاما على تولي سموكم سدة الإمارة ومقاليد حكم البلاد.ويطيب لنا بالفخر والاعتزاز ونحن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا وعلى اهل الكويت جميعهم ان نشيد بما تشهده الكويت العزيزة في عهدكم الميمون من انجازات عديدة في شتى المجالات عمت أرجاء البلاد بل جعلت الكويت نموذجا للعطاء يحتذى به ومنارة للانسانية يهتدى بها كانت هذه الإنجازات ومازالت ثمرة قيادة سموكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة نحو الوصول بالكويت الغالية إلى أرقى مكانة بين الدول وبشعبها المخلص إلى الرفعة والتميز بين الشعوب.وختاما ندعو الله في علاه أن يسبغ عليكم وافر الصحة وتمام العافية لتظلوا لمسيرة الوفاء والعطاء قائدا حكيما ولوطننا الحبيب راعيا أمينا كما نسأله أن يحفظكم بعنايته ويحيطكم برعايته وأن يحفظ الكويت العزيزة من كل مكروه وسوء ويديم عليها نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة سموكم الرشيدة بمؤازرة أخيكم سمو ولي العهد الأمين وسدد على طريق الخير خطاكما وكل عام وسموكم بخير.سفينة الوطن وتلقى سموه برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد التالي نصها: يشرفني أن أرفع لسموكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لتولي سموكم مسند الإمارة سائلا الله عز وجل أن يوفقكم دوما ويسدد على دروب الخير خطاكم لتقودوا سفينة وطننا إلى أعلى قمم المجد والرفاه.كما يطيب لي أن انتهز فرصة حلول هذه الذكرى السعيدة لأؤكد بالغ اعتزازي بمسيرة سموكم المشرفة الحافلة بالتضحيات والإنجازات لخدمة كويتنا الغالية مثمنا بخالص التقدير ما يشهده وطننا العزيز من ازدهار وتطور في مختلف المجالات في ظل حكم سموكم الميمون سائلا المولى سبحانه أن يوفقنا جميعا لأن نكون عند حسن ظنكم جندا أوفياء مخلصين متفانين لخدمة بلدنا في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم.خالص تحياتي وتقديري مقرونا بأطيب دعواتي لسموكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم الله ذخرا لوطننا الحبيب ولأبناء شعبه الكرام.الرخاء والرفاهية من جهة أخرى، تلقى سموه برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء التالي نصها:يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم أخلص آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لتولي سموكم مسند الإمارة كما يسعدني بهذه المناسبة الغالية التي نعتز بها جميعا أن أعرب لسموكم رعاكم الله باسمي وباسم اخواني الوزراء عن بالغ الاعتزاز بما حققه وطننا العزيز من إنجازات مشهودة ومكانة مرموقة في ظل قيادتكم الحكيمة ورعايتكم الكريمة، داعين الله جلت قدرته أن يسدد خطاكم لما فيه خير الكويت وإعلاء رايتها بين الأمم وتحقيق الرخاء والرفاه لأهلها الأبرار.كما يطيب لي واخواني أعضاء الحكومة أن نجدد لسموكم عهد الولاء والبذل والعطاء لتظل بلادنا واحة أمن وأمان مسترشدين بتوجيهاتكم السامية وسياستكم الحكيمة التي وطدت في نفوسنا قيم الجهد والعمل ورسخت مبادئ الحوار والتوافق والتسامح سبيلا لإعلاء شأن وطننا وتعزيز وحدتنا الوطنية.ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموكم حفظكم الله نعمة الصحة والعافية وأن يحفظكم قائدا وراعيا وحاميا لوطننا ورمزا لرفعته وعزته عاما بعد عام تواصلون سموكم بأيديكم البيضاء ومبادراتكم السامية مسيرة الخير والنماء بوطننا العزيز وتعزيز السلام والوئام في العالم أجمع وأن يديم على كويتنا الغالية التقدم والازدهار والرقي والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم.وبعث سموه ببرقية شكر جوابية لكل من ولي العهد والغانم وسمو الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من خالص التهاني وطيب المشاعر وخالص الدعاء بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن العزيز من رقي ونمو وتقدم وازدهار ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن ينعم على الجميع بموفور الصحة والعافية.

الكويت: لم نأخذ شبراً من العراق ولا نسمح بالمساس بأرضنا

رداً على الزج باسم الكويت في العاصفة السياسية التي أثيرت مؤخراً في العراق والاتهامات التي وجهت لحكومة بغداد بالتنازل عن خور عبدالله للكويت، حتى وصل الأمر إلى الدعوة لاستخدام 'وسائل ضغط' ضد البلاد لتعطيل العمل بميناء مبارك الكبير، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الكويت 'لم تتجاوز بأخذ شبر واحد من الأراضي العراقية، كما أنها لا تقبل، في الوقت نفسه، أن يتم المساس بأرضها أو التجاوز على شبر منها'.وأعرب الجار الله، خلال مشاركته في حفل السفارة الأسترالية أمس بفندق جميرا، عن أسفه لتلك الأحاديث التي يرددها بعض النواب العراقيين، واتهامهم الكويت بالاستيلاء على خور عبدالله، مبيناً أنه ليست هناك مستجدات على هذا الصعيد.وكان هذا الملف خيم على جلسة البرلمان العراقي الخميس الماضي، حيث شهدت نقاشات حادة بين نواب اتهموا الحكومة بالتفريط في آخر منفذ بحري لبلادها، وبين ممثلي حكومتهم الذين دافعوا عن موقفها، في موازاة تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن حكومته '«ملزمة بتطبيق الاتفاق الخاص بميناء خور عبدالله مع الكويت الموقع في 2012 ولا يمكنها التراجع عنه دون موافقة الكويت'.

«الأموال العامة» تحقق في شكاوى «مكافحة الفساد»

بينما أقرت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية تعديل قانون الجنسية بما يجيز منحها لأبناء المرأة الكويتية، بعدما كانت مقتصرة على من له أب كويتي فقط، تجتمع لجنة حماية الأموال العامة صباح اليوم للتحقيق في الشكاوى المتبادلة بين رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن النمـش وأعضاء مجلس الأمناء.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن «الأموال العامة» أدرجت على جدول أعمالها، إلى جانب التحقيق في الخلافات القائمة بين رئيس «مكافحة الفساد» وأعضاء الهيئة، التحقيق في حفظ الأخيرة البلاغات المقدمة إليها وأسباب ذلك.إلى ذلك، صرح رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال، أمس، بأن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه أو التيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي، مع حصر ذلك الأمر في السكن الخاص.ومن جانب آخر، قالت مصادر مطلعة إن اللجنة الصحية البرلمانية وافقت في اجتماعها أمس بإجماع أعضائها على التقرير الخاص بالتحقيق في أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، مشيرة إلى أن التقرير يتضمن ست توصيات، وستتم صياغته اليوم وإحالته إلى المجلس.وأضافت المصادر، لـ«الجريدة»، أن اللجنة حملت وزير الصحة جمال الحربي المسؤولية السياسية بعدما تبين لها وقوع أخطاء قبل وبعد وأثناء العملية الجراحية التي أجريت للصواغ، وأدت إلى وفاته، كما حملت وزير الداخلية مسؤولية مغادرة طبيب التخدير البلاد من دون الحصول على إذن من وزارة الصحة.إلى ذلك، تقدم أمس 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون المساعدات الاجتماعية وإدراج التعديلات عليه.

الأنباء

تشريعات حكومية جديدة لتعديل التركيبة السكانية

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الذي سيعقد اليوم الدعوة التي تقدم بها عدد من النواب لتحديد جلسة خاصة لمناقشة قضية التركيبة السكانية والمقرر عقدها الخميس المقبل.مصدر وزاري مطلع قال لـ «الأنباء» ان القضية السكانية تمثل جانبا اساسيا من خطوات معالجة سلبيات تواجه الدولة حاليا، وسبق لمجلس الوزراء ان اشار الى هذا الملف الذي يحظى بكثير من الأهمية وأعدت من أجله العديد من الدراسات الجادة ووضعت توصيات عملية بعضها بدأ تنفيذه والأخرى سترى النور.وأضاف المصدر أن هذه القضية قد تحتاج فيها الحكومة إلى إصدار تشريعات جديدة تساهم في حل المشكلة، موضحا ان السلطتين التشريعية والتنفيذية ستتعاونان جديا في هذا الشأن، ولا غنى للحكومة عن مجلس الأمة في هذا الجانب. وبين المصدر ذاته ان الحكومة ستعرض في جلسة الخميس بياناتها ودراساتها عبر بيان شامل تلقيه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تبين من خلاله كل الإجراءات التي تم اتخاذها ثم الخطوات المستقبلية حول القضية.وأكد المصدر أن الحكومة تؤيد أي توصيات نيابية تعالج الملف السكاني، مشددا على ان الحكومة تريد المعالجة وفق إجراءات مدروسة وليست إجراءات ناجمة عن عاطفة أو ردود أفعال، وبما لا يؤثر سلبا على سوق العمل ويخلق اختلالات في القطاعات الرسمية والخاصة، وبما يحقق إحلال العمالة الوطنية.

«التشريعية» تقرّ قانون منح الجنسية لأبناء الكويتيات

قرت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها اليوم قانونية التعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية بحيث تمنح الجنسية لكل من له اب كويتي او أم كويتية، بعد ان كانت المادة مقتصرة فقط على من له أب كويتي.

الراي

سخاء برلماني... بالقرارات الشعبية

أقرّ عدد من اللجان البرلمانية أمس «قرارات شعبية»، فوافقت على منح الجنسية لمن له أب أو أم كويتية، ووافقت على تعديل قانون الرعاية السكنية ليُسمح للمتزوجات من غير كويتي، وغير المتزوجات البالغات أربعين عاماً الحصول على قرض سكني من بنك الائتمان، وأقرت قانونية أن يرث أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي منزل والدتهم بعد وفاتها.وفي حين أطلت «المساعدات الاجتماعية» من باب طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة «الخلل» الذي يعانيه القانون لتشمل المساعدات الجميع، أرجأت اللجنة التشريعية مناقشة المقترح النيابي بفرض ضريبة «تصاعدية» على التحويلات المالية للوافدين، لضرورة وضع دراسة فنية ومالية نظراً «لتأثير المقترح على العمالة الوافدة».وكان للمتقاعدين نصيبهم أيضاً، من خلال رفض اللجنة المالية احتساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فوائد على قروضهم، والعمل على «تحريرهم» منها.وأقرت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس قانونية التعديل على المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية، بحيث تمنح الجنسية لكل من له أب كويتي أو أم كويتية، بعد ان كانت المادة مقتصرة فقط على من له أب كويتي.كما أقرت اللجنة قانونية مقترح نيابي يسمح للمتزوجات من غير كويتي وغير المتزوجات ممن بلغن الأربعين عاماً بالحصول على قرض سكني من بنك الائتمان، وقانونية مقترح نيابي بحق أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي في وراثة منزل والدتهم بعد وفاتها.ووافقت اللجنة بالإجماع على اقتراح بقانون في شأن عدم جواز قطع المياه أو التيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي مع حصر هذا الأمر بالسكن الخاص.وناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس اقتراحين بقانون بخصوص منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم إنه تم الاتفاق مع القائمين على مؤسسة التأمينات على تقديم تقرير فني عن دراسة تعديل جداول الفائدة على ان يعرض في اجتماع اللجنة بعد أسبوعين.واعتبرت الهاشم أن «احتساب المؤسسة فوائد على القروض يخالف الهدف من انشائها، وهو تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الاستقرار للمتقاعد في حالة العجز، وعدم القدرة على العمل، كما أن هناك استثمارات وموارد أخرى للدخل تضاف إلى رأسمال المؤسسة».وأوضحت أن «مؤسسة التأمينات الاجتماعية استمرأت احتساب فائدة على قروض تمنح للمتقاعدين بالرغم من أن المؤسسة ليست بنكاً تجارياً، وتم إنشاؤها وفقاً لمواد الدستور».وأكدت أن «الفوائد التي تحتسبها المؤسسة على المتقاعدين باستبدال جزء من الراتب وتسديدها على سنوات طويلة بحجة الالتزام بجداول مرفقة بالقانون مخالفة، لأن الجداول يجب ان تكون مرفقة باللائحة التنفيذية».وأشارت الهاشم إلى أن «المتقاعدين من الجنسين يريدون حياة مريحة بعد التقاعد واستبدالهم لرواتبهم لقضاء احتياجاتهم، وبالتالي فإن أخذ فوائد منهم أمر غير منطقي وغير مقبول، فمن يأخذ قرضاً قيمته 19 ألفاً يسدده للمؤسسة 31 ألفاً».ورأت ان «من واجب المؤسسة تقديم قرض حسن ولا يوجد مبرر لأخذ هذه الفوائد الفاحشة ووفق القانون المدني (يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من العقود)».وفيما انتهى النائب مبارك الحجرف من الحصول على توقيع طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المساعدات الاجتماعية، أعلنت وزارة الشؤون أن «الخلل يكمن في قانون المساعدات الاجتماعية الذي يحتاج إلى تغيير ليشمل كافة الفئات».وكان النواب الحجرف ومحمد الدلال ووليد الطبطبائي وعبدالكريم الكندري ومحمد هايف وناصر الدوسري وخالد العتيبي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وشعيب المويزري وقعوا على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف المساعدات الاجتماعية، مطالبين بإدراج تعديلات عليه، لأن المساعدات تقدم للأفراد والأسر محدودي الدخل والمطلقات وكبار السن والكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.وعلمت «الراي» أن اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية طرحوا على القياديين في وزارة الشؤون ملف المساعدات الاجتماعية وما أثير في شأنه، خصوصاً ايقاف المساعدات عن بعض الحالات، وكان الرد أن القانون الحالي لا يشمل كامل الحالات، وهناك بعض الفئات غير مدرجة في القانون، وعلى ذلك خاطبت اللجنة إدارة الفتوى والتشريع بخصوص قانون المساعدات، وضرورة اجراء تغييرات عليه ليشمل كل الحالات، وأنه بحاجة إلى تعديل.ومن جهة أخرى، كشف النائب سعدون حماد لـ «الراي» انه جمع تواقيع تقديم طلب تخصيص ساعة أو ساعتين من الجلسة المقبلة لاقرار تعديل قانون المساعدات الاجتماعية للمرأة، والذي تقدم به بإلغاء شرط عجز زوج الكويتية لحصولها على المساعدة.وأوضح عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن اقتراح فرض ضرائب على التحويلات المالية للوافدين تم تأجيله رغم أنه كان مدرجاً على جدول أعمال اللجنة، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى دراسة مالية وفنية لأن له تأثيره على العمالة.

«يوم حساب» نيابي لوزارة الصحة... إخلاء مواقع «إعانة المرضى» تضييق على المحتاجين

في «يوم حساب» برلماني لوزارة الصحة، دعا النائب فيصل الكندري الوزير الدكتور جمال الحربي إلى ضرورة معالجة قضية التأمين الصحي للوافدين بعد إلغاء عقد الشركة القائمة بذلك، والتعاقد مع شركة بديلة بشرط ان تتوافر فيها الشروط لإنهاء هذه المشكلة، طالب غير نائب الوزير الحربي بالتراجع عن قرار إخلاء أكثر من 110 مواقع داخل المستشفيات والمستوصفات، مؤكدين أن الكثير من الصناديق، خصوصاً التابعة لصندوق اعانة المرضى، تقوم بعمل انساني وتوفر احتياجات بعض الفئات التي لا تشملها الرعاية الصحية. معتبرين تراجع الوزارة عن دعم مثل هذه الصناديق «ترسيخاً لعقلية سيطرتها على كل شيء في الدولة وهي عقلية خاطئة».وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي إن هناك حالات كثيرة يعالجها صندوق اعانة المرضى، والغاء عمله يعتبر تضييقاً على الحالات الانسانية والمحتاجين.وأوضح النائب محمد الدلال أن هناك توافقاً كبيراً بين صندوق إعانة المرضى ووزارة الصحة في ما يتعلق بالدعم الذي يقوم به الصندوق ودوره المجتمعي، إضافة إلى دعمه من قبل بعض جمعيات النفع، داعياً وزير الصحة إلى التراجع عن قرار اخلاء المواقع من باب دعم المجتمع المدني.وقال النائب خالد العتيبي «ربما هناك عمل تنظيمي دعا وزارة الصحة إلى اخلاء بعض المواقع في المستشفيات، ورغم أن هذه الصناديق توفر الرعاية لبعض المعسرين فإننا لن نستبق الأحداث وسنوجه اسئلة برلمانية لوزير الصحة لاستيضاح الأمر، وعليه تبيان الأسباب الحقيقية التي دعته إلى اخلاء المواقع الـ110».وفي احصائية حصلت عليها «الراي» فاق حجم الانفاق الذي قدمه صندوق اعانة المرضى 16 مليون دينار.من جهتها، انتهت اللجنة الصحية البرلمانية من إعداد تقريرها في شأن التحقيق بوفاة النائب السابق فلاح الصواغ، وقررت إحالته إلى رئيس المجلس اليوم ليتسنى إدراجه على جدول أعمال جلسة 14 فبراير المقبل.وذكر مقرر اللجنة النائب خالد العتيبي في تصريح لـ «الراي» أن اللجنة صوتت على تقريرها النهائي المتضمن خمس توصيات مرتبطة بما توافر لها من معلومات خلال اجتماعات سابقة.وأكد العتيبي أن من أبرز توصيات اللجنة اعادة النظر في العقوبات التأديبية المفروضة على المسؤولين عن الأخطاء الطبية، ومحاسبة المقصرين عن التأخر في اخطار وزارة الداخلية بمنع السفر عن الطبيب المصري.وفيما لاحظت اللجنة وجود شبهة تعمد في وفاة الصواغ، قال العتيبي إن شبهة التعمد من عدمها رهن التحقيق الجنائي الذي تجريه الجهات المعنية، أما اللجنة الصحية فقد نظرت في الموضوع وفق التكليف المنوط بها وخلصت إلى توصيات معينة، مشدداً في الوقت نفسه على أن اللجنة تحققت من وجود إهمال لدى وزارتي الداخلية والصحة، إلا أن الأخيرة ارتكبت أخطاء فادحة قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية التي أجريت للمرحوم الصواغ.

ترامب: مسيحيو الشرق يعدمون بكثرة ولن نسمح لهذا الرعب أن يستمر

في وقت بدأت مطارات وشركات طيران عربية وعالمية «رسمياً» تنفيذا لأمر وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يحظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة (العراق واليمن والصومال والسودان وسورية وليبيا وإيران) إلى الأراضي الأميركية، عمّت التظاهرات مناطق متفرقة من الولايات المتحدة ضد القرار «الذي يخالف القيم الأميركية»، وطالبوا بإقالة ترامب من منصبه، وترحيل زوجته ميلانيا - السيدة الأميركية الأولى- إلى سلوفانيا موطنها الأصلي.في غضون ذلك، وبينما اعتبر الرئيس الأميركي، قراره «ليس حظراً على المسلمين»، غرّد مساء على حسابه في «تويتر» قائلاً «إن المسيحيين فى دول الشرق الأوسط يعدمون بأعداد كبيرة»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة لن تسمح لهذا الرعب أن يستمر».إلى ذلك، أعلن مسؤولون في ولايات بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، أن مجموعة من ممثلي الادعاء في الولايات الثلاث يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال قرار ترامب، الذي استنكره أيضاً مديرو شركات «أبل»، و«غوغل»، و«فيسبوك»، و«مايكروسوفت» وغيرها من شركات «وادي السيليكون» الأميركي، محذرين من آثاره على الاقتصاد الأميركي.وفي مدينة نيويورك، نظم ناشطون تظاهرة أمام مطار جون كنيدي الدولي احتجاجاً على توقيف 12 عراقياً. وأشرف على التظاهرة المناهضة لقرار ترامب، أعضاء في الكونغرس من الحزب الديموقراطي، بينهم جيرولد نادلر عضو مجلس النواب عن ولاية نيويورك، وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان، حيث اجتمعوا أمام القاعة الرابعة في مطار جون كنيدي بمشاركة نحو ثلاثمئة شخص.وردد المتظاهرون هتافات «لا للخوف والعداء»، «مرحباً باللاجئين هنا»، «لا للحظر والجدران»، بينما رفع بعضهم هتافات تطالالجهات المعنية «بإقالة ترامب» وترحيل عقيلته «السيدة الأميركية الأولى» ميلانيا خارج البلاد.كما نظم مئات الأميركيين والمقيمين تظاهرة أمام مطار سان فرانسيسكو الدولي احتجاجاً على قرار ترامب، وقطع المتظاهرون الطريق المؤدية للمطار، وحملوا لافتات تندد بالقرار وطالبوا بإلغائه.وفي مطار شيكاغو، تسبب مئات المتظاهرين في إرباك المرور في الصالة الدولية في المطار خلال تجمعهم احتجاجاً وتعبيراً عن رفضهم قرارات ترامب.وطالب المتظاهرون بإلغاء تلك القرارات والسماح بدخول المحتجزين في صالات الوصول.في المقابل، عطلت قاضيتان فيديراليتان في نيويورك وفرجينيا، مساء أول من أمس، جزئياً قرار ترامب، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.أما في اوتاوا، فقد أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ارادة بلاده في استقبال اللاجئين «بمعزل عن معتقداتهم».وقال: «إلى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم ان تعرفوا ان كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم». واضاف ان «التنوع يصنع قوتنا (...) اهلاً بكم في كندا».وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية انها «لا تتفق» مع سياسات الرئيس الاميركي في شأن قرار حظر السفر الذي وقعه.بدورها، انتقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل القرار الاميركي، معتبرة ان مكافحة الارهاب لا تبرر اتخاذ مثل هذه القرارات.وفي طهران، التي اصدرت اعنف رد على هذا القرار الذي وصفته بأنه «مهين»، معلنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للمسافرين الأميركيين، استدعت الخارجية الايرانية سفير سويسرا الذي يمثل المصالح الأميركية في طهران، للاحتجاج على قرار ترامب حظر منح التأشيرات للايرانيين.وفي بغداد، طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أمس، الحكومة العراقية بمعاملة الولايات المتحدة بالمثل.

النهار

رفع الحصانة عن الفضل والمطير والطبطبائي بناء على طلبهم

بحثت اللجنة التشريعية البرلمانية طلبات رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي في قضية دخول المجلس، وسط حضور النائبين محمد المطير ووليد الطبطبائي وطلبهما رفع الحصانة عنهما. وقال رئيس اللجنة محمد الدلال إن اللجنة بانتظار عودة النائب جمعان الحربش من الخارج لسماع وجهة نظره بهذا الشأن، ومن ثم البتّ في هذه الطلبات. وكشف عن موافقة اللجنة بالأغلبية على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم (276-2016) حصر نيابة الإعلام (230-2016) جنح المباحث الإلكترونية.

السفارة الأميركية عن قرارات ترامب: مازلنا ننتظر المعلومات من حكومتنا

أكدت السفارة الأميركية في الكويت أنها لا تزال في انتظار المعلومات من حكومة بلادها بشأن مصير ممتلكات وأعمال المهاجرين من 7 دول اسلامية وكذلك أحقيتهم في التصرف بحساباتهم البنكية من الحاملين لـ «غرين كارد» والذين تم منعهم من دخول البلاد بأمر من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.وأوضح مصدر مسؤول في السفارة لـ«النهار» أنها تلقت خلال اليومين الماضيين سيلاً من الاستفسارات حول مصير ممتلكات من شملتهم القرارات الأميركية الأخيرة مشيراً الى أن السفارة لا تملك أي رد حالياً على تساؤلاتهم وأنها تنتظر التعليمات الجديدة.