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30/1/2017 4:00:13 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير يرفع العلم في قصر بيان.. الكويت: لم نأخذ شبراً من العراق ولا نسمح بالمساس بأرضنا.. «الأموال العامة» تحقق في شكاوى «مكافحة الفساد».. ترامب: مسيحيو الشرق يعدمون بكثرة ولن نسمح لهذا الرعب أن يستمر


30/1/2017  الآن - صحف محلية  1:45:23 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير يرفع العلم في ...
من الجريدة

 

الجريدة

الأمير يرفع العلم في قصر بيان

 الكويت: لم نأخذ شبراً من العراق ولا نسمح بالمساس بأرضنا

 «الأموال العامة» تحقق في شكاوى «مكافحة الفساد»

 الأنباء

تشريعات حكومية جديدة لتعديل التركيبة السكانية

 «التشريعية» تقرّ قانون منح الجنسية لأبناء الكويتيات

 الراي

سخاء برلماني... بالقرارات الشعبية

 «يوم حساب» نيابي لوزارة الصحة... إخلاء مواقع «إعانة المرضى» تضييق على المحتاجين

 ترامب: مسيحيو الشرق يعدمون بكثرة ولن نسمح لهذا الرعب أن يستمر

 النهار

رفع الحصانة عن الفضل والمطير والطبطبائي بناء على طلبهم

 السفارة الأميركية عن قرارات ترامب: مازلنا ننتظر المعلومات من حكومتنا

 


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