رئيس الوزراء الكندي : الحادث يعد هجوم إرهابي على مسلمين

أعلنت الشرطة الكندية ارتفاع عدد القتلى الى 6 في الهجوم على المسجد في كيبيك.



وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن إطلاق النار على مسجد في كيبيك ليل أمس والذي قتل خمسة أشخاص كان «هجوما إرهابياً على مسلمين».

وأضاف ترودو في بيان «ندين هذا الهجوم الإرهابي على مسلمين في مركز عبادة ولجوء».



وكان رئيس مسجد في مدينة كيبيك الكندية قال ليل أمس إن خمسة أشخاص قتلوا عندما فتح مسلحون النار في المسجد أثناء صلاة العشاء.

وأضاف محمد يانجوي «لماذا يحدث هذا هنا؟ هذا همجي».



وفي وقت سابق قال شاهد إن نحو ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصاً داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.



وقالت شرطة كيبيك في موقع الحادث إن هناك قتلى وجرحى وأضافت إنها اعتقلت شخصين.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحافيين «هناك ضحايا كثيرون... هناك قتلى».



ورأى شاهد رجال شرطة مدججين بالسلاح وهم يدخلون المسجد.

ورفض المتحدث باسم الشرطة اتيان دويون الكشف عما إذا كان هناك أي مسلح داخل المسجد.

وفي وقت لاحق قالت الشرطة في تغريدة على تويتر «الوضع تحت السيطرة».



وقال يانجوي الذي لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة إنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء. ولم يعرف عدد المصابين قائلا إنهم نقلوا إلى مستشفيات في أنحاء المدينة.