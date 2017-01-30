تعتزم توظيف 10 ألاف لاجيء بعد قرار منعهم

أعلنت شبكة سلسلة المقاهي الاميركية ستارباكس انها ستوظف عشرة آلاف لاجىء في العالم في السنوات الخمس المقبلة ردا على مرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب المثير للجدل حول الهجرة.

وقال رئيس مجلس ادارة 'ستارباكس' هاورد شولتزشولتز القريب من الحزب الديموقراطي ان 'ستارباكس' على اتصال مع الموظفين المعنيين بالمرسوم الرئاسي الذي فرض قيودا صارمة على دخول الاراضي الاميركية و'عمليات تدقيق مشددة' ضد رعايا سبع دول اسلامية وهي (سوريا وليبيا والسودان وايران والعراق والصومال واليمن).

وتعهدت المجموعة بتوظيف اشخاص فروا من حروب او حملات اضطهاد او تمييز في الدول ال75 التي تتمتع فيها بوجود في السنوات الخمس المقبلة.

وفي الولايات المتحدة ستبدأ سلسلة المقاهي توظيف اللاجئين الذين عملوا من قبل للجيش الاميركي, مترجمين مثلا.

من جهة اخرى، تعهدت الشبكة بإعادة النفقات التي دفعها الموظفون المشمولون ببرنامج 'داكا' الذي وضعه الرئيس السابق باراك اوباما في 2012. وسمح هذا البرنامج لاكثر من 750 الف مهاجر سري وصلوا الى الاراضي الاميركية عندما كانوا قاصرين بالحصول على تصاريح اقامة وعمل.

وقال شولتز 'علينا التأكد من ان ممثلينا المنتخبين يسمعوننا افرادا وجماعات', مؤكدا ان 'ستارباكس' تريد خدمة زبائنها في 'اي بلد مسيحي او مسلم'.

وشولتز هو واحد من رؤساء الشركات النادرين الذي يتدخلون في المناقشات السياسية مثل قضية العلاقات العرقية قبل سنتين. وقد اكد تأييده للمكسيك الهدف الآخر لترامب. وقال شولتز 'علينا بناء جسور لا جدران مع المكسيك' التي يريد الرئيس الاميركي بناء جدار على الحدود معها لمنع الهجرة السرية.

واكد ان 'ستارباكس' ستواصل الاستثمار في المكسيك حيث تملك 600 مقهى وتوظف سبعة آلاف شخص.