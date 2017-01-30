إيران.. إعدام 4 شبان على الملأ بيوم واحد

أعدم النظام الإيراني، الأحد، 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 22 و26 عاماً على الملأ في مدينتي مشهد وبندر عباس شنقاً حتى الموت، وذلك بتهمة المحاربة المختلقة من قبل الملالي، وفق ما جاء في بيان أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

كما أعدم النظام، السبت، سجينين آخرين (26 و39 عاماً) في سجن 'لاكان' بمدينة رشت شمال إيران شنقاً.

وبذلك يبلغ عدد الإعدامات منذ بداية كانون الثاني/يناير 87 حالة، حيث يضاعف عددها في الشهر السابق بنسبة 2.5.

وذكر البيان: 'لقد وجد نظام الملالي الذي تحيطه الأزمات الدولية والداخلية المتزايدة من كل صوب الطريق الوحيد أمامه في زيادة حملات الإعدام الإجرامية، خوفاً من تصاعد الاحتجاجات الشعبية وانتفاضة الشرائح الفقيرة الطافح كيل صبرها وثورة الجياع'.

وأضاف: 'تدعو المقاومة الإيرانية عموم المواطنين، لاسيما الشباب، إلى الاحتجاج على حملات الإعدام الجماعية والإجرامية ودعم عائلات الضحايا، وتطالب الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ عمل عاجل وفاعل لوضع حد لانتهاكات منظمة وصارخة لحقوق الإنسان في إيران، لاسيما الإعدامات الجماعية'.