السودان : إلغاء دعم الوقود والغذاء في 2019

قال وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية مجدى حسن ياسين يوم الاثنين إن الحكومة تخطط للخروج نهائيا من دعم السلع بنهاية عام 2019 متوقعا أن يؤدى رفع العقوبات الأمريكية إلى تدفق تحويلات بقيمة أربعة مليارات دولار سنويا.

وقال الوزير في مقابلة 'بنهاية الخطة الخمسية 2019 سيتم إزالة التشوه فى هيكل الاقتصاد بإلغاء دعم الاستهلاك نهائيا ويشمل ذلك الوقود والكهرباء والقمح المستورد من خارج السودان.'

وفي الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلنت واشنطن خططا لرفع حظر تجاري استمر 20 عاما وفك تجميد أصول ورفع عقوبات مالية ردا على تعاون الخرطوم في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات.

وسيدخل رفع العقوبات حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر إذا اتخذ السودان المزيد من الخطوات لتحسين سجله الخاص بحقوق الإنسان وخطوات لحل الصراعات المسلحة بما في ذلك الصراع في دارفور.