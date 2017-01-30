وفيات اليوم الإثنين 30 يناير 2017

معالي مروي حمد الفديع العدواني 38 عاما، شيع، الفنطاس، ق2، ش6، م37، ت: 55281196، 99197798

أحمد عيسى ال وزق 49 عاما، شيع، الرجال: الجهراء القديمة، ق2، ش6، م9، النساء: العيون، ق2، ش7، م79، ت: 69336977

فاطمة محمد حسين الكندري زوجة محمد عبدالحميد الكندري 88 عاما، شيعت، الرجال: اليرموك، ق2، ش2، ج3، م10(أ)، النساء: العديلية، ق2، ش26، م5، ت: 99892121، 66884433

محمد عمران برقش الفيلكاوي 64 عاما، شيع، الرجال: المنقف، ق1، ش121، م42، النساء: الجابرية، ق5، ش8، م19، ت: 99082893، 67070755، 51798983

علي عبدالعزيز الخلاوي 85 عاما، شيع، الرجال: جابر الأحمد، ق2، ش216، م648، النساء: المنقف، ق1، ش147، م40، ت: 97755264

علي عبدالمحسن محمد البناي 86 عاما، شيع، الرجال: القادسية، ق9، ش95، م18، النساء: الفيحاء، ق1، ش11، م5، ت: 97590923

نواف عبدالرزاق شارع اللهو 43 عاما، شيع، الرجال: الشامية، ق8، ش89، م14، النساء: صباح السالم، ق6، ش الأول، جادة 10، م34، ت: 56667366، 51177179، 25516221

شيخة عبدالله العلي الوزان أرملة علي عبدالعزيز العلي الوزان 87 عاما، تشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الفيحاء، ق4، ش عبدالعزيز المزيني، ديوان الوزان، النساء: اليرموك، ق1، ش1، ج3، م48، ت: 22560992، 98881855، 99668870، 99044646