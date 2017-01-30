رجل يقتل أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته بـ90 رصاصة

قتل رجل بإحدى قرى محافظة قنا في جنوب مصر أطفاله الخمسة، وزوجته، وشقيقته، بالرصاص صباح الاثنين، ثم استسلم للشرطة عند وصولها، بحسب ما قال مسؤولون أمنيون، اليوم.

وأوضح المسؤولون أن «الرجل وهو مزارع ميسور الحال في الثانية والأربعين من عمره أطلق 90 رصاصة من بندقيته الآلية صباح الاثنين، قرابة الساعة السادسة صباحا على كل من كانوا في المنزل، وارداهم قتلى وهم أطفاله الخمسة «ثلاثة أولاد وابنتان» الذين كانت أعمارهم تراوح بين سنة واحدة، و10 سنوات، وزوجته، وشقيقته.

ومكث الرجل بعد ذلك في المنزل، واستسلم للشرطة لدى وصولها. وبعد تحقيق أولي، أحالت الشرطة المتهم إلى النيابة العامة.

ولم تعرف دوافع هذه الجريمة التي وقعت في قرية فاو التابعة لمدينة دشنا بمحافظة قنا.