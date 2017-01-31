كل_عام_وأنت_بخير_مسلم_البراك

عاشت مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين حالة فريدة من التفاعل الواسع والكبير وخاصة في موقع تويتر مع ذكرى عيد ميلاد النائب السابق مسلم البراك والمعتقل حاليا في السجن المركزي على خلفية حكم قضائي صادر ضده بالحبس عامين.

وجاء هذا التفاعل الواسع من قبل مجاميع كبيرة من النشطاء والمدونين في ذكرى عيد ميلاد البراك والذي وافق 30 يناير، حيث أكمل عامه الـ 61 . واستذكروا مسيرته السياسية الطويلة ونشاطه في البرلمان وتصديه لقضايا الحريات والدفاع عن المال العام منذ حصوله على عضوية البرلمان في مجلس 1996.

تجدر الإشارة إلى ان البراك من المتوقع ان يتم الإفراج عنه في اواخر أبريل المقبل بعد انتهاء مدة محكوميته في القضية المحبوس بسببها.

كل عام وانت بخير ياضمير الأمة، وناشر ورئيس تحرير الزميل زايد الزيد واسرة التحرير يتمنون لك طول العمر والخروج من محبسك مرفوع الرأس كما عهدك الجميع لتعود مجدداً وتتصدى دفاعاً عن الكويت وحرياتها وأموالها بوجه كل من يحاول النيل منها.