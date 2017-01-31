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31/1/2017 1:29:20 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الكويت ترسم المستقبل.. «مجلس العلاقات»: نقل السفارة الأميركية إلى القدس يذكي التطرف والإرهاب.. 11 نائباً يصوّبون على... صفقات السلاح الروسية.. «الكهرباء» تدرس خصخصة محطات توليد الطاقة


31/1/2017  الآن - صحف محلية  12:34:19 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الكويت ترسم ...
من الجريدة

الجريدة

الكويت ترسم المستقبل

 «مجلس العلاقات»: نقل السفارة الأميركية إلى القدس يذكي التطرف والإرهاب

 مزاد «الإنماء» يحصد 6.4 ملايين دينار بارتفاع 18% عن «الابتدائي»

 الأنباء

الحمود يناقش الاستجواب الثلاثي اليوم

 إزالة معوقات العمل التجاري وتوفير فرص للشباب

 الراي

11 نائباً يصوّبون على... صفقات السلاح الروسية

 مناشدة رئيس الوزراء حماية مستحقي المساعدات العامة

 البلدية تفتح ملف الوافدين «مزدوجي» الوظائف

 النهار

«الكهرباء» تدرس خصخصة محطات توليد الطاقة

 وزير الأشغال: حل معوقات «السكة الحديدية» الشهر المقبل

 


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