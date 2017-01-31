شركات تكنولوجية تتجهز لمواجهة ترامب قضائياً

تخطط شركات تكنولوجية كبرى لعقد اجتماع، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقديم مذكرة Amicus، لدعم دعوى قضائية تطعن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمنع دخول المهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وفق ما أفاد متحدّث باسم الشركة التي تنظم الاجتماع.

ودعت شركة GitHub إلى هذا الاجتماع، وفق ما أفادت وكالة 'رويترز'، اليوم الثلاثاء.

وتقدّم عادة مذكرات Amicus أو 'صديق المحكمة' من قبل أطراف ليسوا متنازعين مباشرة في القضية، لكنهم يريدون تقديم حجج أو معلومات معينة إلى المحكمة.

وأفادت 'رويترز' أن شركات 'غوغل'، و'Airbnb'، و'نتفليكس' من بين المدعوين إلى الاجتماع.

وكانت شركات تكنولوجية كبرى قد أعلنت عن معارضتها قرار ترامب، وندّدت به، خاصة أن عدداً من موظفيها والمتعاقدين الجدد معها، قد تأثروا بالقرار. وشدّدت هذه الشركات على اعتمادها على مواهب قادمة من الخارج، في تسيير أعمالها.

وكان موظفو 'غوغل' قد نظموا احتجاجات، أمس، ضد قرار ترامب، وأطلقت 'لينكد إن' برنامجاً لدعم اللاجئين في الولايات المتحدة الأميركية، بينما أصدرت شركات أخرى بيانات تستنكر القرار.