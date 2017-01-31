11.4 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل

في ظل توقعات بتعاظم التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل خلال العام 2016 حوالي 11.4 مليار دولار.



وحسب المعطيات التي كشف عنها كبار مسؤولي وزارة الخارجية في تل أبيب، فقد تبين أن قيمة الصادرات الإسرائيلية للصين في العام المنصرم بلغت 3 مليارات دولار.

وذكرت مجلة 'الدفاع الإسرائيلي'، في عددها الصادر اليوم، أنه تم الإعلان عن هذه المعطيات خلال جلسة عقدتها الحكومة الإسرائيلية لتقييم العلاقات مع كل من الصين والهند بمناسبة مرور 25 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية مع الدولتين.



وحسب هذه المعطيات، فإنه عند تدشين العلاقات مع بكين كانت قيمة التبادل التجاري لا تتجاوز 50 مليون دولار، مشيرة إلى أن ثلث الاستثمارات في مجال التقنيات المتقدمة داخل إسرائيل حالياً هي استثمارات صينية.



وفي ما يتعلق بقيمة التبادل التجاري مع الهند، فقد بلغت في العام 2016 أكثر من 4 مليارات دولار، مع العلم أن قيمة التبادل عند تدشين العلاقات بين الجانبين في العام 1992، بلغت حوالي 200 مليون دولار فقط.

وامتدح حجاي شرير، نائب رئيس شعبة آسيا والمحيط الهادي في وزارة الخارجية، خلال الجلسة، عمق التعاون في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري بين الحكومتين الإسرائيلية والصينية، الذي وصفه بـ'الجيد جدا'.

وقال: 'توجد لدى الصينيين دافعية كبيرة للتوصل لمزيد من الصفقات معنا، وهذا يغطي الكثير من المجالات'.

وحسب المجلة، قال مدير عام شعبة 'آسيا والمحيط الهادي' في الخارجية الإسرائيلية مارك سوفير: 'هناك نافذة فرص في التبادل التجاري مع الصين والهند، ويتوجب علينا استغلالها، وهذا حيوي بالنسبة لنا. الحديث يدور عن دولتين مهمتين، والأكثر من ذلك أن لدى القيادة السياسية في كل من بكين ونيودلهي رغبة جامحة في التعاون معنا'.



ونوهت المجلة بأن رئيس الوزراء ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو قاطع كبار موظفي وزارته معرباً عن عدم رضاه عن حجم التصدير الإسرائيلي للصين تحديداً، قائلا: 'يجب أن نتجاوز هذا الحجم. يدور الحديث عن سوق صيني ضخم جدا، يتوجب أن نضع نصب أعيننا زيادة التصدير، هذا هدف استراتيجي بالنسبة لإسرائيل'.



