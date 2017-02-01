جابر المبارك أيقونة الرؤية الجديدة بتغريدات العلوي الساخرة

مع إعلان الحكومة ورئيسها الشيخ جابر المبارك عن ما يسمى برؤية الكويت 2035 وتدشين حملة 'نيو كويت' وطرح مشاريع جديدة خلال حفل ضخم مساء الأثنين، كان لذلك محل انتقادات ساخرة في مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة في موقع تويتر حيث يمثل شعبية كبيرة لدى المواطنين والمواطنات، إلا ان ابرز ردود الفعل على المشروع الحكومي الجديد، كانت من قبل الإعلامي والمغرد المعروف طارق العلوي من خلال تغريدات مصورة معبّرة عن المشروع ورئيس الحكومة،

حيث بدأها بتغريدة تتضمن صورة للمبارك وهو يرتدي قبعة المهندسين الذين يعملون في المشاريع وعلق عليها العلوي بقوله 'بسم الله وعلى بركة الله ندشن حملة ⁧‫#نيو_كويت‬⁩'، وفي تغريدة أخرى حظيت باعجاب الكثير، كتب فيها العلوي 'بين الماضي والحاضر، نظرة على أولد كويت.. و ⁧‫#نيو_كويت‬⁩'، وضمنّها العلوي بصورتين، الأولى يبدو فيها المبارك 'عبوسا' والثانية يبدو فيها مسرورا'، في إشارة لكويت القديمة وكويت الجديدة، وتغريدة ثالثة ساخرة كتب فيها العلوي 'سمو الشيخ جابر المبارك يدشن حملة ⁧‫#نيو_كويت‬⁩، نحو تنمية جديدة.. وكويت جديدة!'، وضمنها العلوي بصورة للمبارك وهو يرتدي 'دشداشة' لونها أصفر!.