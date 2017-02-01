الحميدي السبيعي للمبارك: ارفع الحرج عنه.. وليرحل

دعا النائب الحميدي السبيعي سمو رئيس مجلس الوزراء ان يرفع الحرج عن وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة سلمان الحمود بعدم حضور الجلسة المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة به ورحيله، مشيداً بالوقت ذاته بـ'الإدارة الرائعة للرئيس مرزوق الغانم لجلسة الاستجواب والتي استطاع خلالها ان يضبطها في كثير من اوقاتها'.

وقال السبيعي في تصريح صحفي اليوم: 'إن جلسة يوم أمس كانت راقية استطعنا كشف جميع الحقائق ومحاورنا، وضعف الوزير وردوده بعد أن ضلّل الشارع على مدى خمس سنوات من خلال إعلامه المدفوع ومن أموال الشعب، واليوم عجز بعد المواجهة ان يقنع الناس'.

واضاف السبيعي ان الوزير لم يستطع أن يصمد ساعة ونحى بالاستجواب إلى منحى شخصاني وهذا ما دفع بالعديد من النواب إلى الانضمام إلى تأييد الاستجواب نتيجة ضعف الردود و'الاسلوب الرخيص المفلس من قبله' .

ونوه السبيعي إلى أنه بعد الاستجواب ابلغ الاعلاميين ان نتيجة الاستجواب ستكون مفاجئة، وقد بلغ التأييد لها ٣٠ صوتا، لافتاً إلى انه لم يسبق للمجالس الماضية ان يحظى استجواب فيها بهذا القبول .

وتابع السبيعي 'ننصح سمو رئيس مجلس الوزراء ان لا يحضر الوزير جلسة التصويت على طلب طرح الثقة وعليه تقديم استقالته وليرحل فالرسالة وصلت '.

واضاف السبيعي 'وفي هذه المناسبة يجب ان نشيد بالإدارة الرائعة لرئيس المجلس الاخ مرزوق الغانم حيث استطاع ان يضبط الجلسة في كثير من اوقاتها '.

وبسؤاله عن تفسيره لتوقيع احد المستجوبين على طلب طرح الثقة منا اعطى انطباع عن ضعف الاستجواب، قال السبيعي ذكرت امس الأول عندما سؤلت هذا السؤال ان هذا تكتيك وان الاعداد ستكون مفاجأة وان هناك ورقة ثانية ولم نرغب في تقديم ورقتين حتى لاتعتبره الحكومة استفزازاً، لذلك قدمنا ورقة واحدة وكان لدينا 12 في البداية وهناك 7 وعدونا بالجلسة باتخاذ قرار بالتأييد و3 اسماء مؤيدة وبالتالي كان الإجمالي 22 مؤيداً بعد الانتهاء من الجلسة مباشرة .

وأكد السبيعي أن من أسباب ضعف موقف الوزير مستشاريه الذين ورطوه بالردود والتحضير للجلسة .