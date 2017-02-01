سلسلة غارات مكثفة للتحالف في الحديدة وصنعاء

كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية، اليوم الأربعاء، ضد مواقع عسكرية وأهداف مفترضة لمسلحي جماعة 'أنصار الله' (الحوثيين) وحلفائهم الموالين للمخلوع علي عبدالله صالح، في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، بالإضافة إلى أهداف متفرقة في محيط العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر تابعة للحوثيين بأن التحالف نفذ ما يقرب من 29 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، ضدّ أهداف متفرقة في محافظة الحديدة، توزّعت في مناطق ومديريات المطار والخوخة وحيس والصليف والحوك والميناء وكيلو 16.

وأعلن الحوثيون مقتل خمسة صيادين، وإصابة ثلاثة آخرين، جراء الغارات في منطقة الخوخة، وهو ما لم يتسن الحصول على تفاصيل حوله من مصادر مستقلة.

وجاء تصعيد الغارات في الحديدة بعد يومين من إعلان التحالف إصابة فرقاطة حربية سعودية هاجمها الحوثيون بزورق قبالة سواحل محافظة الحديدة الساحلية، والمطلة على البحر الأحمر.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بمديرية همدان، شمال العاصمة صنعاء، بأن التحالف نفذ اليوم نحو 15 غارة جوية ضد أهداف في منطقة الكسارة، ولم ترد تفاصيل فورية حول آثار الضربات.

وفي مديرية نِهم، شرق صنعاء، نفذت أربع غارات في منطقة جبل يام، بالتزامن مع مواجهات ميدانية بين قوات الشرعية والانقلابيين، حيث أعلن الحوثيون أنهم تصدّوا لزحف لقوات الشرعية في المنطقة ذاتها (يام).

وفي منطقة المخا، غرب تعز، نفذ التحالف، اليوم، أربع غارات على الأقل ضد أهداف مفترضة للانقلابيين في المدينة، التي تشهد معارك شبه متواصلة مع سعي قوات الشرعية التي تقدمت من جهة باب المندب، لاستكمال السيطرة على المنطقة.