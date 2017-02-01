وفيات 1 فبراير 2017

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موضي محمد غصاب الزمانان 86 عاما، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الرحاب، ق3 ش2، م73، النساء: العقيلة، ق2، ش212، م141، ت: 99641289، 99059693

عبوده محمد عاشور القلاف زوجة مكي سالم عاشور القلاف 64 عاما، شيعت، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، قرب محطة البنزين، النساء: بيان، ق12، ش1، ج5، م21 حسينية الإمام الثاني عشر، ت: 99607128، 97568899