الحضري يقود منتخب مصر إلى نهائي 'إفريقيا'

قاد حارس مرمى منتخب مصر، عصام الحضري، بلاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعد أن صد ركلتي ترجيح في المباراة ضد بوركينا فاسو في نصف النهائي بالعاصمة الغابونية ليبرفيل، الأربعاء.

وتأهلت مصر إلى النهائي للمرة التاسعة في تاريخها بفوزها بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلها مع بوركينا فاسو في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وتدين مصر بتأهلها الى حارسها المخضرم الذي صد ركلتي ترجيح، الأولى سددها حارس بوركينا هيرفيه كوفي، والثانية للاعب برتران تراوريه.

وعبدالله السعيد كان قد أضاع ركلة الترجيح المصرية الأولى، بعدما لمسها كوفي بيده اليمنى، وأحالها إلى القائم الايمن.

وكان نجم روما، محمد صلاح، افتتح التسجيل لمصر في الدقيقة 65، قبل أن تعادل بوركينا فاسو بعد سبع دقائق عبر أريستيد بانسيه.

وسبق لمصر الفوز باللقب 7 مرات، وقد تعزز هذا الرقم القياسي في حال الفوز في النهائي الأحد المقبل على المنتصر من مواجهة غانا والكاميرون في مباراة قبل النهائي الثانية الخميس.