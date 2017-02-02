العزب: الأمر متروك للقيادة السباسية وللوزير المعني

نفى وزير العدل ووزيرالدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب اليوم الخميس صحة ما يتداول حول استقالة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح.

وقال العزب في تصريح للصحفيين في مجلس الامة ردا على سؤال حول ما يثار عن استقالة الشيخ سلمان الحمود انه 'لا صحة لهذا الموضوع حاليا والامر متروك للقيادة السياسية والوزير المعني' مشيرا الى ان 'الحكومة ما زالت تدرس خياراتها بهذا الشأن'.

وعن اتهام بعض النواب للحكومة بتعطيل نصاب جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم بشأن التركيبة السكانية ذكر العزب ان الحكومة حضرت بالوزراء المختصين بهذه القضية مضيفا انه 'يفترض بمن طلب انعقاد الجلسة التنسيق لعقدها وهم نواب مجلس الامة ونحن لا نتحمل هذا الامر'.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم رفع الجلسة الخاصة لمناقشة موضوع التركيبة السكانية لعدم اكتمال النصاب.