أحمد الفهد المرشح العربي الوحيد لمجلس الفيفا عن آسيا

برز اسم الشيخ أحمد الفهد الصباح ضمن قائمة المرشحين عن المقاعد الآسيوية في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي اعلنها الاتحاد القاري اليوم، ليصبح العربي الوحيد بين المرشحين الاربعة والعضو الوحيد المرشح مجددا.

وتقام الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، والمقررة في البحرين في الثامن من مايو المقبل. وتخصص لآسيا اربعة مقاعد بينها مقعد للنساء.

واورد الاتحاد الآسيوي على موقعه الالكتروني انه 'تسلم (...) طلبات الترشيح من ثمانية مرشحين سيتنافسون على أربعة مقاعد متاحة للاتحاد الآسيوي في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سيكون من ضمن هذه المقاعد مقعد واحد على الأقل لامرأة'.

وضمت قائمة اسماء المرشحين الاربعة لثلاثة مقاعد في مجلس الفيفا (التسمية الجديدة للجنة التنفيذية)، وهم الى الفهد، الصيني زهانغ جيان، والكوري الجنوبي مونغ غيو-تشونغ والفيليبيني ماريانو ارانيتا.

اما المقعد الرابع (للنساء)، فترشحت اليه كل من الفلسطينية سوزان الشلبي والاسترالية مويا دود والبنغلاديشية محفوظة اكثر والكورية الشمالية هان اون-غيونغ.

والفهد هو العضو الحالي الوحيد بين ممثلي آسيا الذي يرد اسمه كمرشح. كما انه العربي الوحيد للانتخابات، بعدما استبعد الاتحاد الدولي في سبتمبر 2016، القطري سعود المهندي من المشاركة استنادا الى 'تقرير غرفة التحقيق في لجنة الاخلاق'.

وفتحت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاق المستقلة في الفيفا تحقيقا ضد المهندي 'لعدم تعاونه وعدم تقديمه المعلومات الصحيحة الى غرفة التحقيق في اطار تحقيق آخر مرتبط بمنح بلاده شرف استضافة مونديال 2022'، واوقف لمدة عام عن مزاولة اي نشاط كروي.

واوضح الاتحاد الآسيوي انه بموجب 'النظام الاساسي وتعليمات الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن قائمة المرشحين ستقدم إلى الأمانة العامة في الاتحاد الدولي كي تقوم لجنة المراجعة بعمل تدقيق الأهلية لكل مرشح'.