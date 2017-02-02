المرزوق: اعتماد الموازنة المجمعة للسنة المالية 2017/2018

صرح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق، بأن المجلس الأعلى للبترول عقد اجتماعاً ظهر اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2017 لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله .

وأعلن معاليه بأنه تم اعتماد الموازنة المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2018 .

وأضاف معاليه بأن المجلس اطلع على كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المؤرخ في 31 يناير 2017 بشأن مناقصة شركة نفط الكويت لتمديد خطوط أنابيب لتغذية مشروع مصفاة الزور باللقيم اللازم من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وقد بحث المجلس الأعلى للبترول كافة المعطيات المتعلقة بهذا الأمر وبعد الاستماع إلى وجهات نظر المعنيين في القطاع النفطي والبدائل المتاحة في هذا الخصوص، فقد قرر المجلس الأعلى للبترول بالإجماع إلغاء المناقصة .

كما اطلع المجلس الأعلى للبترول على خطة القطاع النفطي لتزويد مصفاة الزور باللقيم اللازم لتشغيلها في الوقت المحدد لها دون تأخير، المتمثلة في استغلال خطوط الأنابيب الموجودة حاليا بين مصفاة الأحمدي ومحطة الزور الجنوبية لتزويد مصفاة الزور باللقيم لحين إنجاز مشروع خطوط أنابيب تغذية المصفاة .