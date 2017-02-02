وفيات 2 فبراير 2017

جبر نقيان جبر المطيري 70 عاما، شيع، العارضية، ق8، ش5، م65، ت: 66617717، 66474753

زياد حمد محمد الفوزان 55 عاما، شيع، الرجال: اليرموك، ق1، ش1، (صالح العبدلي)، ج1، م35 ديوان الفوزان، النساء: الشويخ، ق3، شارع أحمد خالد الفوزان، م4، ت: 25321856، 24840901

لولوة مساعد صالح المطوع 84 عاما، شيعت، الرجال: الشويخ، ق3، ديوان القناعات، النساء: الشويخ، ق3، ش30، م1، ت: 99663636

ناصر أحمد شارخ داموك العازمي 19 عاما، شيع، صباح السالم، ق13، ش2، ج2، م41، ت: 66636226

سالم سعد إدبيس المطيري 81 عاما، شيع، إشبيليه، ق2، ش202، م13، ت: 97559922، 99500099

محمد عباس محمد أشكناني 57 عاما، شيع، ميدان حولي، الحسينية الأشكنانية، ت: 99636397