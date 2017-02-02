الناتو: نراقب تزايد النفوذ الروسي في البلقان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 'الناتو' ينس ستولتنبرج إنَّ التحالف يراقب عن كثب الأنباء عن تزايد النفوذ الروسي في البلقان، كما يتعاون مع حلفاء إقليميين لتعزيز قدرتهم على مقاومة التدخل الخارجي.

وأضاف - في تصريحاتٍ أوردتها 'سكاي نيوز عربية'، الخميس - أنَّ التحالف رأى عدة تقارير بشأن تزايد النفوذ الروسي في البلقان على الأخص بشأن التدخل الروسي في العملية السياسية في الجبل الأسود.

وتقول السلطات في الجبل الأسود إنَّ مواطنين روسا كانوا وراء محاولة انقلاب مزعومة هناك، تضمَّنت خططًا لاغتيال رئيس الوزراء الموالي للغرب، بسبب محاولة حكومته الانضمام لـ'الناتو'.

وأنكرت الرئاسة الروسية 'الكرملين' تورطها، لكنَّه كان يدعم باستمرار الجماعات المحلية المعارضة لمحاولة الجبل الأسود، وهي حليف قديم لروسيا، الانضمام للناتو لتصبح الدولة العضو رقم 29 فيه.