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أبرز عناوين صحف الجمعة:- بالإجماع... إلغاء «الأنابيب النفطية».. المجلس يفتح خزينة «الإيداعات المليونية» 14 الجاري.. الحكومة: لا تراجع عن زيادة البنزين.. الحكومة تحارب مع سلمان حتى... النهاية


2/2/2017  الآن - صحف محلية  11:53:29 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- بالإجماع... إلغاء ...
من الجريدة

 

الجريدة

بالإجماع... إلغاء «الأنابيب النفطية»

 المجلس يفتح خزينة «الإيداعات المليونية» 14 الجاري

 سالم الصباح: قانون حظر السفر لأميركا لا يشمل الكويتيين

 الأنباء

الحكومة: لا تراجع عن زيادة البنزين

 الحجرف: لا تصريح عمل لمن عمره أقل من 25

الراي

الحكومة تحارب مع سلمان حتى... النهاية

 تقرير برلماني: الوافدون ضربوا التعليم في الكويت

 «سبوتنيك» الروسية: الكويت سبقت ترامب في منع دخول 5 جنسيات

 النهار

«التخطيط»: تغلبنا على 48 % من معوقات مشاريع التنمية

 47 % من الأميركيين يؤيدون «حظر السفر»!

 


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