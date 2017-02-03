فرنسا: إطلاق النار على مسلح حاول دخول متحف اللوفر

أشار رئيس وزراء فرنسا الى أن هجوم اللوفر عمل إرهابي على ما يبدو.

قال رئيس شرطة باريس إننا 'لم نعثر على متفجرات في حقيبة المهاجم' الذي حاول دخول متحف اللوفر وبحوزته حقيبة وسلاح أبيض.

وأضاف إننا 'نعتقد أن المهاجم تصرف بشكل منفرد لكننا اعتقلنا شخصاً آخر بسبب تصرفاته المريبة'.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الفرنسية إن 'مهاجم متحف اللوفر هتف 'الله أكبر''.

وأشارت شرطة باريس الى 'إصابة جندي بجروح طفيفة في الهجوم، وأن المشتبه أصيب إصابة بالغة' لكنها قالت إنه 'مازال حياً'.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق إصابة مشتبه به بعد محاولته الاعتداء بسلاح أبيض، وذلك عقب إعلان مصدر في الشرطة إن جنديا فتح النار اليوم على رجل مسلح بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط باريس فأصابه.

وذكر مصدر آخر للشرطة إن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة.

وقالت الشرطة إنه جرى إخلاء المنطقة وتطويق متحف اللوفر .

وقالت وزارة الداخلية في حسابها على تويتر إن الحادث 'خطير'.

وكانت أنباء اولية أفادت بأن جندياً فرنسياً أطلق النار على مشتبه به في باريس، فيما ذكرت الداخلية الفرنسية على 'تويتر' إن 'حادثاً أمنياً خطيراً يجري عند متحف اللوفر بباريس'.

وذكرت الأنباء إن المشتبه به بحوزته حقيبة مشبوهة وحاول دخول متحف اللوفر في باريس.