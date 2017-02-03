الصين: مشروع 'طريق الحرير' سيتصدى للانعزالية

قال أكبر دبلوماسي صيني إن مشروع 'طريق الحرير' سيساعد في تعزيز التعاون الدولي في وقت يتنامي فيه خطر الانعزالية.



وقال رئيس مجلس الدولة يانغ جيه تشي، في تصريحات نشرتها صحيفة 'تشاينا ديلي' الرسمية اليوم الجمعة، إن مبادرة 'حزام واحد طريق واحد' التي تدعو لإقامة مشاريع بنية أساسية على طول أراض تاريخية وممرات تجارية بحرية تساعد في 'مواءمة تطور الصين مع تطور دول أخرى'.



وذكر أن 'المنافع المشتركة' لمشروع طريق الحرير تتناقض مع ارتفاع 'الأصوات المناهضة للعولمة' وتحول نحو 'الانعزالية والتفكير الذي عفا عليه الزمن واتفاقيات التجارة المفككة'.



ويأتي هذا في وقت تلعب فيه الصين دوراً كقوة استقرار في قضايا مثل التجارة الدولية وتغير المناخ في ظل بداية مضطربة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي شهدت أيامه الأولى خلافات مع الإعلام واحتجاجات.



ودافع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحماس أثناء كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بسويسرا، عن العولمة ولمح إلى رغبة بكين في لعب دور أكبر على الساحة الدولية.



ومن ناحية أخرى وقع ترامب أمراً بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي وهدد بفرض قيود تجارية على المكسيك ووجه انتقادات للصين وفرض حظراً مؤقتاً على دخول اللاجئين للولايات المتحدة.



وتستضيف الصين مؤتمراً دولياً بشأن مشروع 'حزام واحد طريق واحد' في مايو المقبل.