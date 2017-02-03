إقالة رئيس المخابرات بكوريا الشمالية

أقال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، رئيس جهاز المخابرات بتهمة إساءة استخدام السلطة، وفقاً لما قالته وزارة التوحيد الكورية الجنوبية.



ونقلت وكالة 'يونهاب' الكورية الجنوبية عن مصادر مطلعة على شؤون كوريا الشمالية، قولها إن 'وزير أمن الدولة كيم وون هونج، تمت إقالته بعد قيام الحزب الحاكم برصد دقيق لوزارة الأمن تبين من خلاله أنه أساء استغلال سلطتها'.



وأضافت أنه 'من المفترض تخفيض رتبته العسكرية من رتبة 4 نجوم إلى رتبة نجمتين'.



والجدير بالذكر، أن وزارة أمن الدولة الكورية الشمالية تعادل وكالة المخابرات الوطنية بكوريا الجنوبية، وتتمتع بسلطة قوية لأنها تراقب العناصر الرجعية في المجتمع الكوري الشمالي، وتشرف على معسكرات السجناء السياسيين، وتعتقل أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد.



وأصبح كيم وون هونج وزيراً لأمن الدولة في أبريل عام 2012، بعد تولي كيم جونج أون للسلطة في نهاية عام 2011، ومن ناحية أخرى، قالت وكالة المخابرات الوطنية بكوريا الجنوبية، إنها 'لا نستطيع تأكيد ما إذا كان كيم قد أقيل من منصبه أم لا'.