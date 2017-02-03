واشنطن: جدار المكسيك 'سينجز' في عامين

أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي ،مساء الأربعاء، أن الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك سينجز في عامين.



وقال الجنرال المتقاعد:'سيشيد الجدار أولا في الأمكنة الضرورية، ثم سينجز على طول الحدود. أراه على هذا النحو. آمل فعلا بأن ينجز ذلك في العامين المقبلين'.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 26 يناير مرسوما بهدف 'تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عبر بناء جدار بشكل فوري'، ما تسبب بأزمة دبلوماسية مع المكسيك.

ويهدف الجدار على طول 3200 كلم إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.

ونقلت 'فرانس برس' عن كيلي الذي سيكلف بالإشراف على تصميم وبناء الجدار إن حماية الحدود الجنوبية ستتم 'على مستويات عدة' تشمل حواجز مادية وأجهزة التقاط تقنية.