حريق احتجز عائلة في القادسية

احتجز حريقاً اندلع في منزل بمنطقة القادسية عائلة مكونة من خمسة أشخاص وذلك مساء يوم امس الخميس ، وفي التفاصيل انه ورد بلاغاً الى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء في تمام الساعة ١٠:١٥ مساءً يفيد عن اندلاع حريق منزل بمنطقة القادسية ، وعلى اثر البلاغ تم توجيه مراكز إطفاء الشهداء وحولي والإنقاذ الفني بقيادة الرائد/ سليمان المطر والرائد/ عبدالحميد بارون والرائد/ احمد عسكر ، وعند وصول فرق الإطفاء الى موقع الحادث تبين بأن الحريق في صالة تقع بالطابق الأرضي وهناك أشخاص محتجزين في الطابق الثاني اثر انتشار الدخان الكثيف بالمنزل ، وتم تشكيل فرقتين واحدة تقوم بعملية الانقاذ والبحث عن الأشخاص والاخرى لمكافحة الحريق ، وقد تم انقاذ عائلة مكونة من ٥ أشخاص كان من بينهم ٣ اطفال حيث تمت عملية انقاذهم عبر استخدام سلم الإمتداد وانزالهم من الطابق الثاني الى خارج المنزل ، فيما تم تأمين سلامة سيدة عبر اجلائها الى سطح المنزل لحين الإنتهاء من اخماد الحريق وتهوية المنزل.

وفتحت الإدارة العامة للإطفاء التحقيق لمعرفة أسباب الحادث ، كما تواجد في الموقع بجانب رجال الاطفاء رجال الامن وفنيي الطوارئ الطبية.