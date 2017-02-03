وفيات اليوم الجمعة 3 فبراير 2017

• أحمد محمد علي كاظم، 35 عاما، (شيع)، الرجال: حسينية سيد عمران (الدسمة)، تلفون: 69975566، النساء: العدان، ق2، ش56، م1



• نوف عبد الله محسن شليويح العجمي، 30 عاما، (شيعت)، العزاء اقتصر على المقبرة، تلفون: 55069688



• نادرة عبدالله الضعيفي، زوجة: صالح مبارك العبيد الشمري، 66 عاما، (شيعت)، الرجال: الرابية، ق4، ش3، م22، تلفون: 55466789، النساء: سلوى، ق6، ش103، م1، تلفون: 99966044



• وسمية محمد دغيشم الدغيشم، زوجة: سالم حمود الصقران، 69 عاما، (شيعت)، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، شارع عبدالوهاب الفارس، م21، تلفون: 99665663، النساء: قرطبة، ق2، ش1، م100



• أمين محمد أحمد الصقر، 68 عاما، (شيع)، الرجال: مسجد الامام الحسن، بيان، ق12، تلفون: 99350888، النساء: جنوب السرة، حطين، ق1، ش105، م60، تلفون: 97707174



• صقر ابراهيم حسين، 71 عاما، (شيع)، الرجال: العديلية، ق3، ش37، م10، تلفون: 67077175، النساء: بيان، ق13، ش12، م31



• نواف هادي العازمي، 55 عاما، (شيع)، القرين، ق5، ش7، م31، تلفون: 99206002 - 99917077



• كريمة عودة باهض، أرملة: محمد زيد عبد المحسن الزيد، 59 عاما، (شيعت)، الرجال: حسينية بوعليان، الدعية، تلفون: 99530093، النساء: السالمية، ق10، شارع يوسف البدر، الحسينية الهاشمية، (سيد خلف)



• طليعة سعود محيسن الشمري، أرملة: خلف عبد الله الحزيم الشمري، 82 عاما، (شيعت)، الرجال: سعد العبدالله، ق9، ش25، م413، أزرق 71، تلفون: 55333223، النساء: سعد العبد الله، ق7، ش701، م129، تلفون: 66338264



• ليلى حسين جاسم العبد الله، زوجة: جواد حسين ملا عابدين، 66 عاما، (تشيع التاسعة صباح غد السبت)، الرجال: حسينية سيد محمد، سلوى، تلفون: 99704670، النساء: حسينية العلوية ام صادق، الرميثية، ق4، ش44 مالك بن أنس، م5



• سعد شحيبان راشد البطحاني العازمي، 72 عاما، (يشيع التاسعة صباح غد السبت)، الفردوس، ق5، ش1، ج2، م19، تلفون: 51400600 - 50889229



• عادل جابر محمد النعمة، 58 عاما، (شيع)، الرجال: الرحاب، ق2، ش3، م11، تلفون: 65656562، النساء: بيان، ق8، الشارع الاول، ج9، م47



• طفلة سالم باتل، أرملة: دليل السعير الصليلي، 86 عاما، (شيعت)، الرجال: بجانب خزانات الواحة، تلفون: 50680082، النساء: الواحة، ق3، ش4، م523، ج9



«إنا لله وإنا إليه راجعون»