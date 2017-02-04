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4/2/2017 5:37:47 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب: إيران تلعب بالنار ولست طيباً مثل أوباما.. باريس: هجوم إرهابي يستهدف متحف اللوفر.. إنهاء خدمات الوافدين البالغين 60 عاماً بالحكومة وتعيين المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار.. الحكومة تتجه... للاستقالة


4/2/2017  الآن - صحف محلية  12:57:46 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب: إيران تلعب ...
من الجريدة

الجريدة

ترامب: إيران تلعب بالنار ولست طيباً مثل أوباما

 نظام التقاضي بدعاوى التركات سلبي ويضاعف الشقاق في نفوس الأسر

 باريس: هجوم إرهابي يستهدف متحف اللوفر

 الأنباء

10- %20 ارتفاع قادم في أسعار السلع

 إنهاء خدمات الوافدين البالغين 60 عاماً بالحكومة وتعيين المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار

 الراي

الحكومة تتجه... للاستقالة

 ترامب يصف الكويت بأنها «ذكية» لوضعها قائمة منع شبيهة بقائمته

 لبناني مواليد الكويت على لائحة العقوبات الأميركية

 


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