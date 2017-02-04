صحيفة: 10 دول مرشحة للدخول في قائمة الحظر الأمريكية

حذر محامو هجرة من أن القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع رعايا سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، من أنه قد يمتد إلى دول أخرى قد تصل إلى 10 دول، بحسب ما ذكر موقع «عربي 21» نقلا عن «ميدل إيست آي».

وأفاد المحامون، في تقرير أن من بين الدول المرشحة للانضمام إلى قائمة الدول المحظورة، مصر، باكستان وأفغانسان.

ونصح محامو الهجرة في الولايات المتحدة، المهاجرين الذين يحملون الإقامة الدائمة أو حتى الفيز بأنواعها بالبقاء داخل أمريكا، أو العودة بشكل سريع إذا كانوا خارجها ليسبقوا قرار الحظر في حال توسيعه.

يذكر أنه بعد قرار حظر دخول رعايا سبع دول، خرجت مظاهرات واسعة في الولايات المتحدة وخارجها احتجاجا على القرار، فيما واصلت إدارة ترامب الدفاع عنه.

حتى الأشخاص مزدوجو الجنسية والمولودون في كل من الدول التالية، إيران، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن وسوريا، حظروا من دخول الولايات المتحدة، فيما قامت بعض الدول الأوروبية بالاتفاق مع الحكومة الأمريكية بالسماح لمواطنيها المولودين في تلك الدول من الدخول.