جمعة: التحقيق مع إمام مسجد طالب الشباب باتخاذه قدوه في خطبة الجمعة

قررت وزارة الأوقاف المصرية التحقيق مع إمام مسجد بمدينة السويس شرق البلاد بسبب حديثه خلال خطبة الجمعة عن حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري.

وقرر الدكتور إبراهيم جمعة، مدير مديرية أوقاف السويس، إحالة محمد عزت، إمام مسجد التوبة للتحقيق بسبب حديثه عن عصام الحضري، وخروجه عن الخطبة المكتوبة التى حددتها الأوقاف.

«الأوقاف» المصرية تحقق مع إمام مسجد خطب «الجمعة» عن الحضري

وقال، مدير الإعلام والعلاقات العامة بأوقاف السويس، أيمن مهران إن موضوع خطبة الجمعة اليوم كان بعنوان «الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف» وإن أئمة المساجد في السويس التزموا بها، فيما خالف إمام مسجد التوبة ذلك وتحدث عن عصام الحضري واعتبره رمزا وقدوة للشباب عليهم أن يحتذوا به ويتّبعوه لتحقيق أهدافهم في الحياة.

وذكر مهران أن الإمام عزت غير معين بالأوقاف ولكنه يعمل بنظام المكافأة، مضيفاً أنه سوف يترتب على ذلك إلغاء ترخيص الخطابة وحرمانه من صعود المنبر بعد ذلك.

وكان إمام وخطيب مسجد التوبة قد تحدث في خطبة الجمعة عن الإنجاز الذي حققه عصام الحضري حارس مرمى المنتخب، قائلا: «إنه يعتبر سببا مهما في فرحة المصريين».

وأضاف أن الحضري «أصبح مثالا يحتذى وقدوة للشباب فرغم تقدمه في العمر وكونه الحارس الإحتياطي بالمنتخب، إلا أنه أصر على تحقيق هدفه وسعى وراء ذلك واستعان بالله وتوكل عليه»، مشيرا إلى أنه يتوجب على الشباب أن يتخذ من حارس مرمى مصر مثالا ورمزا لتحقيق أهدافهم.

وخاطب عزت الشباب: «لا بد أن تعلموا أن الظروف مهما كانت صعبة فلن تمنعكم من تحقيق المستحيل طالما توكلنا على الله وأخذنا بالأسباب»، مستدلا بما فعله الحضري الذي «توكل على الله فنصره الله ونصر معه منتخب مصر وأسعد كل المصريين»، وفقا لـ «العربية.نت».