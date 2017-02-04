وفيات اليوم السبت 4 فبراير 2017



صقر إبراهيم حسين الوهيب، 71 عاما، «شيع»، الرجال: العديلية، ق3، ش37، م10، «غدا الأحد آخر يوم للعزاء»، تلفون: 67077175، النساء: بيان، ق13، ش12، م31

احلام سيف جمعة العماني، ارملة: بدر خالد موسى الزويد، 58 عاما، «شيعت»، الرجال: فهد الأحمد، ق3، ش307، م9، تلفون: 99025744، 99366400، النساء: القصور، ق1، ش2، م9، تلفون: 55616164

نورية هاشم عبدالله، زوجة: عبدالكريم حسن جاسم، 76 عاما، «شيعت»، الرجال: الرقعي، مسجد الامام مهدي، تلفون: 99855885، 60666705، النساء: صباح السالم، ق4، ش32، م4، بالقرب من مدرسة موضي العبيدلي المتوسطة بنات، فقط عصراً، تلفون: 24831420

فاطمة حميد عبدالله حسن، 37 عاما، «شيعت»، الرجال: صباح السالم، ق1، مسجد ابوالفضل العباس، بجانب مدرسة التكامل، تلفون: 90058522، النساء: الدوحة، ق4، ش3، م64

عماش مناور حنيان العازمي، 77 عاما، «شيع»، الفحيحيل، ق9، ش20، م41، تلفون: 50598135

علي حسين مالك البلوشي، 80 عاما، «شيع»، السالمية، ق10، ش6، ج1، قسيمة 3، حسينية جمدار، تلفون: 97622291، 55598738

سعود حمود سعود العبهول، 74 عاما، «شيع»، الرجال: مبارك الكبير، ق3، ش16، م53، تلفون: 51159119، 55556233، النساء: الفنطاس، ق2، م28، طريق 209 «طريق سالم صباح السالم»، تلفون: 23900233

سعد عيد مخلف الرويعي، 80 عاما، «يشيع بعد صلاة عصر غد الأحد»، الرجال: الصليبيخات، ق3، ش112، جادة 6، م115، تلفون: 51026787، النساء: الصليبيخات، ق2، ش104، جادة 9، م38، تلفون: 66659924

علي محمد حيدر محمد الخضري، 40 عاما، «شيع»، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، تلفون: 99073929، النساء: العقيلة، ق3، ش327، م24، تلفون: 97219699

بلال مؤمن علي محمد، 79 عاما، «يشيع التاسعة صباح غد الأحد»، الرجال: الجابرية، حسينية البلوش، تلفون: 99633117، النساء: الرميثية، ق4، ش44، م1، تلفون: 99022375

أمينة مبارك مزعل المزعل، زوجة: عبدالحليم احمد الراشد، 67 عاما، «تشيع التاسعة صباح غد الأحد»، الرجال: الشعب، ق4، شارع عبدالله اللوغاني 40، م12، تلفون: 99700184، النساء: بيان، ق12، شارع الأول، جادة 9، م49، مقابل قطعة 13 على الشارع الرئيسي، تلفون: 99219339