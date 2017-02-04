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5/2/2017 12:22:54 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- مشاورات اليوم تحسم خيارات الحكومة.. نواب: موقفنا ثابت من «طرح الثقة»..«تطاير الحصى» تتجدد بالتعويضات... والتحقيقات.. الصالح لـ «الأنباء»: مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح


4/2/2017  الآن - صحف محلية  11:44:49 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- مشاورات اليوم تحسم ...
من جريدة النهار

الجريدة

مشاورات اليوم تحسم خيارات الحكومة

 نواب: موقفنا ثابت من «طرح الثقة»

 ساعة سرية لـ «خور عبدالله» في جلسة 14 فبراير

 الأنباء

الصالح لـ «الأنباء»: مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح

 المرزوق لـ«الأنباء»: القطاع النفطي سيوظِّف 2000 كويتي في 2017/2018

 الراي

الحكومة تواجه التصعيد ... بالتصعيد

 «تطاير الحصى» تتجدد بالتعويضات... والتحقيقات

 إعدام باوا يطيح برأس الملحق العمالي الفيلبيني في الكويت

 النهار

حديث حول تعليق جلسات البرلمان.. شهراً

 «الإبعاد» لمن يقدم «الشيشة» للأحداث

 «الداخلية» البرلمانية تدرس تعديل قانون الانتخابات اليوم

 


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