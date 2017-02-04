أبرز عناوين صحف الأحد:- مشاورات اليوم تحسم خيارات الحكومة.. نواب: موقفنا ثابت من «طرح الثقة»..«تطاير الحصى» تتجدد بالتعويضات... والتحقيقات.. الصالح لـ «الأنباء»: مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح

الجريدة

مشاورات اليوم تحسم خيارات الحكومة

تحسم المشاورات السياسية اليوم خيار الحكومة في مواجهة طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، إذ لا تزال كل السيناريوهات مطروحة.وتدور الأحاديث في الكواليس الحكومية حول استقالة الحكومة 'تضامناً' مع وزيرها، وإن لم تتضح بعد ملامح هذه الاستقالة، وما إذا كانت ستشمل الرئيس، أم ستكتفي بجميع الوزراء، تمهيداً لقبول استقالة الحمود وآخرين، منهم وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع - مرشح الكتلة الإسلامية في المجلس- وذلك رداً على تداعيات الاستجواب وتأييد الكتلة لطرح الثقة، ويظل هناك خيار أخير هو قبول الاستقالة الفردية للوزير المستجوَب.النائب راكان النصف عبّر عن استغرابه ما يتداول عن استقالة الحكومة تضامناً مع وزيرها المستجوب، واصفاً هذا التوجه بـ'العبث الدستوري'.وتساءل النصف، في هذا الصدد: 'إذا استقال الوزراء من مناصبهم في أول اختبار للحكومة مع المجلس، فهل يعقل أن يعودوا إليها في أي تشكيل جديد؟'، مضيفاً: 'من يرد الاستقالة تضامناً مع الوزير الحمود فعليه أن يكمل تضامنه بعدم العودة إلى الحكومة'.إلا أن موقف النائب شعيب المويزري كان في الاتجاه المعاكس، إذ قال 'لن نكتفي بطرح الثقة بوزير الإعلام، والتدوير مرفوض، وعليه أن يستقيل، ومن الأفضل أن تستقيل الحكومة معه'.ولكن هل ستحقق استقالة الحكومة - سواء برئيسها أو الوزراء فقط - انفراجة، أم ستزيد تعقيد المشهد السياسي؟ يقول مراقبون إن 'التضامن' بهذا الشكل سيفرض على الحكومة مبدأ جديداً لا يحقق لها ولا للساحة السياسية الاستقرار، لا سيما أن تركيبة المجلس الحالي تنذر بمزيد من الاستجوابات في الطريق، مضيفين أن 'الحكومة ستكون أمام خيار وحيد هو الاستقالة كلما قدم لها استجواب ينتهي بما انتهى إليه استجواب الحمود'.ويضيف المراقبون أن استقالة الحكومة برئيسها من شأنها أن تمهد لعودة الحمود في الحكومة الجديدة، وهو ما سيمثل أزمة جديدة تشكّل تحدياً لإرادة الأمة.ويتساءلون عن الرسالة التي تريد الحكومة توجيهها إلى النواب عبر الاستقالة الجماعية، فهل هي لثنيهم عن الاستمرار في موقف التأييد لطرح الثقة؟ الإجابة جاءت سريعة على لسان النواب، إذ أكد النائب جمعان الحربش أن هذه المحاولات لن تفلح، داعياً الحكومة إلى التفكير في الاتجاه الصحيح، والاستجابة لإرادة الأمة، ونزع فتيل الصدام القادم.وأيده النائب ثامر السويط، معتبراً أن هذه 'المحاولات لكسر إرادة الأمة، وتعكس عدم إيمان الحكومة بالديمقراطية والدستور'.وذهب النائب د. وليد الطبطبائي، وهو أحد المستجوِبين، إلى أبعد من ذلك بقوله إن محاولة أطراف حكومية ثني النواب عن مواقفهم المعلنة من طرح الثقة يعني أن هناك 'مشروع قبيضة جديداً'، وسيكون مصير سمو الشيخ جابر المبارك كسلفه.

نواب: موقفنا ثابت من «طرح الثقة»

أكد عدد من النواب مجدداً ثبات موقفهم المؤيد لطرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مطالبين الحكومة باحترام خياراتهم وقبول استقالة الوزير.وقال النائب محمد المطير: «لن نتخلى عن فضح من يسعى إلى تدمير البرلمان بشراء الولاءات، ولا سقف لنا إلا الدستور»، في حين أوضح النائب محمد الحويلة أن موقفه من الاستجواب «مبدئي وثابت ومعلن»، بينما رأى النائب محمد الدلال أن «الوزير الحمود سائر إما إلى الاستقالة أو التدوير أو طرح الثقة به».وشدد النائب مبارك الحريص على أن «موقفه من طلب طرح الثقة مبني على قناعته بتحمل الوزير للمسؤولية السياسية»، وهو ما وافقه عليه النائب حمود الخضير الذي أكد أن موقفه المعلن من طرح الثقة «لم ولن يتغير، لأنه مبني على قناعة».ونصح النائب ناصر الدوسري الحكومة بقبول نتيجة الاستجواب، محذراً من أن محاولاتها لثني النواب عن طرح الثقة، ستكبدها «كلفة سياسية عالية»، في وقت أعرب النائب عبدالله فهاد عن رفضه مثل هذه المحاولات، معتبراً أنها «مرفوضة وستبوء بالفشل».وفي السياق، أكد النائب أسامة الشاهين أن «الضغوط مرفوضة، لأن الاستجواب ممارسة ديمقراطية، كما أنها مكنت الوزير والنواب من إبداء آرائهم».

ساعة سرية لـ «خور عبدالله» في جلسة 14 فبراير

وسط توجه نيابي لطلب ساعة «سرية» في جلسة 14 الجاري لمناقشة تصريحات بعض النواب العراقيين المستفزة حول «خور عبدالله»، أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة أن تلك «التصريحات غير مسؤولة، فالحدود بين الكويت والعراق تحكمها قرارات الأمم المتحدة، وهناك من يصطاد في الماء العكر».وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي، لـ«الجريدة»، إن «تصريحات النواب العراقيين حلقة من مسلسل الاعتداءات المتكررة على الكويت»، موضحاً أن العلاقة بين البلدين مبنية على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة عند تحرير الكويت.وشدد الدقباسي على أن «العراق دولة جارة، لكن لا نتوقع خيراً منها»، موجهاً حديثه للنواب العراقيين بالقول: «إذا كان عندكم الهمة حافظوا على حدودكم مع إيران».ورداً على سؤال «الجريدة» عن مدى الحاجة لمناقشة موضوع الخور في اللجنة بصفته رئيسها، قال: «ليس هناك ما يستدعي المناقشة، إلا إذا جد جديد، لاسيما أننا نعلم جيداً أن تصريحات نواب العراق (هرطقات إعلامية) لا تستحق عناء الرد».من جهته، صرح النائب وليد الطبطبائي، لـ«الجريدة»، بأن «مشكلتنا مع الجار الشمالي العراق أزلية، وليست مرتبطة بشخص صدام حسين أو عبدالكريم قاسم أو غيرهما، فهناك من يصطاد في الماء العكر بين البلدين»، مستدركاً: «أدرس حالياً تقديم طلب لمناقشة تداعيات هذا الموضوع، واستيضاح سياسة الحكومة في التعامل معه خلال ساعة بجلسة 14 الجاري، على أن تكون سرية».بدوره، شدد النائب خالد الشطي على أن يتم حل الأمر بين حكومتي البلدين طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك لتفويت الفرصة على «الغوغاء»، مؤكداً لـ«الجريدة» أن «هناك اتفاقيات وقوانين دولية حسمت هذا الموضوع، ولا مجال اليوم إلا للاستماع إلى لغتها».وفي السياق، طالب النائب رياض العدساني، في تصريح، الحكومة الكويتية بأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاستهانة بالمظاهرات والاحتجاجات العراقية على الخور، داعياً إياها لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل مع القضية بحكمة وجدية.

الأنباء

الصالح لـ «الأنباء»: مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح

قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح في مقابلة مع «الأنباء» إن وزارة المالية تعد مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لتتوسع بمؤشرات القياس ومتابعة نسب الانجاز ومحاسبة المقصرين.وأضاف الصالح أن المضي قدما في اجراءات برامج الوثيقة يتطلب إصدار مشاريع قوانين ستحتاج الى الحصول على موافقة مجلس الأمة، مؤكدا ان التعديلات الجديدة اخذت بعين الاعتبار ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني.وفي مقابلته تحدث الصالح عن ميزانية الحكومة التوسعية التي ستفتح فرصا للمواطنين في اكتتابات بمشاريع مليارية، وشرح ان هناك اصلاحات كثيرة قامت بها وزارته، وليس فقط اصلاح الدعوم، ما انعكس وفرا على الميزانية وقلل العجز بنسبة 18%، مؤكدا أنه لا نية لزيادة أسعار البنزين حالياوربما يمكن اعتبار أنس الصالح وزيرا استثنائيا للمالية العامة اتخذ العديد من القرارات الجريئة التي لم يتمكن سابقوه من الاقتراب منها مثل خفض الدعوم ونفقات السفر للقياديين وميزانيات الوزارات غير الضرورية.ورغم أن أغلب وزراء المالية على مدار الخمسين عاما الماضية وضعوا هذه القرارات ضمن سياساتهم، لكنهم لم ينفذوا منها شيئا على أرض الواقع، بضغوط برلمانية أحيانا وعدم وجود قرار سياسي في أحيان أخرى.وربما يأتي أنس الصالح في توقيت لا يحسده عليه أحد، حيث لم يعد فيه النفط سيد الطاقة في العالم، ولم يعد يوفر البحبوحة والفوائض كما في زمن سابقيه، لذا كان أمام الوزير معادلات صعبة في الموازنة بين ضغوط أسعار النفط العالمية والتحولات السياسية البرلمانية والرفض الشعبي لأي خطوات لخفض الدعم، لكنه قرر المضي قدما بـ«قرارات للمصلحة العامة ستعود بالفائدة على المواطن على المدى البعيد»، كما يقول الصالح في مقابلته مع «الأنباء».المتابع لخطوات وزارة المالية يدرك أنها لم تلجأ فقط الى زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء كما يتم ترويجه في المعترك السياسي، بل ان هناك خطوات مهمة أخرى لخفض النفقات غير الضرورية مثل السفر والكماليات الذي نتج عنها توفير 1.1 مليار دينار، ما ساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 بما نسبته 18%.الصالح يدرك أن موازنة انكماشية ستؤدي الى نتائج عكسية على الاقتصاد والناس عموما، لذا كان قراره - الذي أيدته فيه الحكومة - في زيادة الإنفاق الاستثماري لمشروعات مليارية طرحت الحكومة بعضها في خطتها التنموية الاولى في 2010، وهي مستمرة في خطتها الثانية لتتجاوز 100 مليار دولار حتى العام 2020.كان قرار الصالح صائبا في إعطاء إشارات دائمة للسوق بأن المشاريع الحكومية مستمرة مهما حصل لأسعار النفط.وكان جرئيا الحضور القوي للصالح خلال اعلان الكويت لرؤيتها للعام 2035 التي اكدت فيها وجود مشاريع مليارية على مدار العشرين سنة المقبلة ستغير البلاد الى «كويت جديدة».في مقابلته لـ«الأنباء» الكثير من الرسائل الايجابية للمستثمرين والمواطنين، حيث يؤكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ان ما تقوم به وزارته لمصلحة المواطن، فمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ستسمح للمواطن بالمساهمة في الاكتتابات العامة للشركات التي سوف تنشأ نتيجة تلك المشروعات المليارية.كذلك يلفت الصالح الى حرص الوزارة على مراجعة وثيقة الإصلاح الحكومية بهدف إعادة هيكلتها وتضمينها مؤشرات وقياسات أوسع وآليات تمكن من تقييم الإجراءات ومتابعة معدلات الإنجاز، وان المضي في إجراءاتها لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الأمة على تلك التشريعات.ويوضح الصالح لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تتجه الى تطبيق زيادات جديدة في اسعار البنزين مستقبلا اضافة الى مراقبتها لأثر إجراءات الإصلاح على المواطن للتأكد من عدم تأثيرها السلبي على حياته المعيشية.

المرزوق لـ«الأنباء»: القطاع النفطي سيوظِّف 2000 كويتي في 2017/2018

كشف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تنوي توظيف أكثر من 2000 كويتي ضمن خطة السنة المالية المقبلة 2018/2017، ليرتفع اعداد المنتسبين الجدد للقطاع النفطي خلال العام المالي الحالي والمقبل الى 4 آلاف مواطن، مشيرا الى ان «البترول» التزمت بأكثر من تعهداتها في توظيف المواطنين مقارنة بخطة التوظيف الموضوعة سلفا والتي اشترطت توظيف 1200 خريج وعامل خلال السنة المالية الحالية.وأوضح المرزوق في تصريح خاص لـ«الأنباء»، ان رؤية القطاع النفطي لعام 2040 تتمحور في زيادة الإنتاج النفطي وصولا الى مستوى 4 ملايين برميل نفط خام يوميا والتوسع في إنتاج البتروكيماويات محليا وزيادة الاستثمارات الخارجية للوصول الى مصاف الشركات النفطية العالمية، وتم تحديد معايير معينة نطمح للوصول اليها ضمن الاستراتيجية لنصبح ضمن أكبر 10 شركات في إنتاج البتروكيماويات وضمن اكبر 5 شركات لإنتاج النفط الخام.وذكر ان الكويت رصدت استثمارات تقدر بنحو 120 مليار دولار في القطاع النفطي حتى عام 2020، ولم يتم تخفيض هذه الاستثمارات او تعليقها ونحن مستمرون في مشاريع النفط حسب استراتيجية 2020، وبالنسبة لاستراتيجية 2040 سنحدد المبالغ المالية التي نستثمرها للعشرين عاما المقبلة.وحول التخوف من بعض العاملين في القطاع النفطي من توجـــه لخصخصة بعض المختبرات في شركة نفط الكويت قال المرزوق ان أي خصخصة في القطاع العام لا تعني فقدان الكويتيين لوظائفهم، وقال انه تم تحديد نسبة توظيف للمواطنين في مشاريع الشراكة لا تقل عن 70% وهذا الأمر معمول به في وزارة الكهرباء والماء وتم تنفيذه في محطة كهرباء الزور الشمالية.وقال:«لن يكون هناك استبدال للعمالة الوطنية في القطاع النفطي»، وما يتم الاعلان عنه من وظائف يخص المقاولين، اما اعلانات التوظيف الرسمية فتتم من خلال مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.مشاريع عملاقة وفي سؤال حول اهم المشاريع النفطية التي من المقرر الدخول فيها محليا وعالميا قال المرزوق ان مؤسسة البترول ستكتفي في الوقت الراهن بإنشاء مصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يوميا وتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ضمن مشروع الوقود البيئي الذي قطعنا في تنفيذه شوطا كبيرا، ويتوقع الانتهاء منه في منتصف 2018.وقال ان الكويت لديها خطة استثمارية لإنشاء مجمع ضخم للبتروكيماويات في الزور، وهذه المشاريع ضمن استراتيجية 2020 وبالنسبة للاستراتيجية الجديدة سنحدد المشاريع المستهدف تنفيذها، وبالنسبة للمشاريع الخارجية فإن لدى الكويت مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم في عمان وقامت «مؤسسة البترول» بتوقيع عقد المجمع مؤخرا.وذكر المرزوق انه خلال اليومين الماضيين وردتنا انباء عن وجود تقدم في مصفاة الصين بالنسبة لإشكالية تحرير أسعار المشتقات البترولية، حيث ان العائق الوحيد في الدخول بمصفاة الصين هو ان الأسعار محددة من قبل الحكومة الصينية، ولن نستطيع الاستثمار في سوق تكون به الأسعار محددة من قبل الحكومة، وبالتالي لن يكون هناك عائد استثماري مجز للاستثمار.وقال إن عمليات التشغيل في مشروع مصفاة فيتنام ستبدأ في يوليو المقبل بطاقة تكريرية تبلغ 200 ألف برميل يوميا.أسعار النفط من جهة ثانية، ذكر المرزوق أن أسعار النفط الخام الحالية مناسبة للمنتجين والمستهلكين، وأن درجة التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج مشجعة حتى الآن.وقال إنه يرفض اتهامات الولايات المتحدة بأن أعضاء أوپيك يتحكمون في أسعار النفط.وقال إن تلك الاتهامات غير عادلة في ضوء أن الولايات المتحدة تصدر أكثر من مليون برميل يوميا من النفط بل وتعمد أحيانا إلى بيع النفط من مخزونها الاستراتيجي لخفض الأسعار.

الراي

الحكومة تواجه التصعيد ... بالتصعيد

تتجه الأنظار اليوم ناحية قصر السيف، «العامر» بسبعة خيارت تحدد الموقف من تداعيات استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود، في حين تبقى العين النيابية متابعة ومتأهبة للتعامل مع الموقف الجديد بمواقف جديدة.مصادر حكومية تحدثت لـ«الراي» عن وجود 7 خيارات تدرسها الحكومة جيداً، أولها الاستقالة الجماعية، مبينة ان الخيارات المطروحة تتمثل بدخول جلسة طرح الثقة في حال التمكن من تحييد بعض النواب أو تغيير آراء بعض من أعلن تأييد طرح الثقة، وثانياً استقالة الوزير المستجوب أو تقديم استقالة جماعية للحكومة، وتشكيل أخرى يعود فيها الحمود لتولي حقيبة جديدة.وأِشارت المصادر إلى ان «الحكومة تدرس أيضاً خيار تقديم استقالتها، وتشكيل واحدة جديدة من دون وجود الوزير الحمود، مع إمكانية تغيير وزيرين آخرين».وتحدثت المصادر عن امكانية اللجوء إلى خياراستخدام المادة 106 من الدستور التي تجيز تعطيل أعمال مجلس الأمة لمدة شهر، حيث تنص على أن «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً»، أو استخدام المادة 107 من الدستور، لحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال شهرين وأخيراً ترك الأمر مفتوحاً لـ«احتمالات أخرى».وفي المواقف النيابية، رأى النائب صالح عاشور أن «الحكومة أمام خيارين للخروج من مأزق حضور طرح الثقة في الوزير الحمود»، متوقعاً «حسم الأمر في اجتماع مجلس الوزراء غداً».وقال عاشور لـ «الراي»: «إن بإمكان الحكومة أن تقدم استقالتها وتعيد ترتيب نفسها وتجري تعديلاً وزارياً تستبعد من خلاله ثلاثة وزراء على الأقل خصوصاً الوزراء الذين وضح أنهم غير قادرين على التعامل مع نتائج الانتخابات الأخيرة، متداركاً وربما يقدم الوزير الحمود استقالته لأنه من الصعب تخطيه جلسة طرح الثقة في ظل صعوبة تراجع النواب المؤيدين لطرح الثقة فيه، وربما يكون خيار استقالة الحمود الأقرب سياسياً».وطالب عاشور من تسند إليه حقيبة الشباب والرياضة أن يعلن فور تسلمه مهام وزارته وضع خطوات فعلية واضحة ومدروسة تساهم في ايجاد حل للمشكلة الرياضية ورفع ايقاف النشاط الرياضي، «وإلا سيكون مصيره مصير من سبقه».من جانبه، صعّد النائب شعيب المويزري موقفه من الاستجواب قائلاً: «لن نكتفي بطرح الثقه بوزير الإعلام والتدوير مرفوض وعلى الوزير أن يستقيل ومن الأفضل أن تستقيل الحكومه مع وزيرها»وأضاف: «إذا استمرت الحكومة في نهجها السيئ الذي أضر البلد والشعب ولم تحاسب من تسبب في ذلك، فاستجواب رئيس الوزراء وثلاثة من وزرائه استحقاق قادم».ورأى النائب ناصر الدوسري أن «محاولات ثني النواب عن طرح الثقة، ستكون لها كلفة سياسية عالية على الحكومة، لذلك انصحها بقبول النتيجة مهما كانت»، فيما اعتبر النائب مرزوق الخليفة ان حضور وزير الاعلام جلسة الاربعاء اعدام سياسي له.ونصح الخليفة الحمود بالاستقالة «حتى لايكون أول وزير في تاريخ الكويت السياسي تطرح فيه الثقة».وثمن النائب الحميدي السبيعي «موقف النائب خالد العتيبي حضوره جلسة الاستجواب وإعلانه حضور جلسة طرح الثقة رغم أن موعد دخوله المستشفى في 6 فبراير في أميريكا»، في حين قال النائب حمود الخضير إن موقفه من طرح الثقة في الحمود «لم ولن يتغير».وفيما جدد النائب محمد الحويلة موقفه باعتباره «موقفاً مبدئياً وثابتاً ومعلناً»، قال النائب ثامر السويط ان «محاولات ثني نواب عن مواقفهم المعلنة تجاه طرح الثقة هي محاولات لكسر إرادة الأمة وتعكس عدم ايمان الحكومة بالديموقراطية».واستغرب النائب راكان النصف، «ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة كنوع من التضامن مع وزيرها المستجوب الشيخ سلمان الحمود»، مشدداً على أن «هذا التوجه لا يمكن تصنيفه سوى بالعبث الدستوري».وشدد النصف على رفضه بتدوير الوزير الحمود باعتباره التفافاً على الدستور وعلى الإرادة النيابية التي قررت طرح الثقة فيه، لافتاً إلى أن «التدوير أزمة أكثر تعقيداً من استجواب الوزير».

«تطاير الحصى» تتجدد بالتعويضات... والتحقيقات

تعود قضية «تطاير الحصى» في الشوارع بمستجدات برلمانية تضع المسؤولين على طاولة التحقيق البرلماني وقضائية تفتح الباب أمام أحكام تعويض للمتضررين.ففيما صدر حكم قضائي الأسبوع الفائت يلزم وزارة الاشغال بتعويض مواطنة 5001 دينار تضررت مركبتها من «الحصى»، باتت أجندة المحامين متخمة بمزيد من الدعاوى للحصول على تعويضات نتيجة تضرر مركبات عدد غير قليل من مرتادي الطرق بسبب الحصى المتطاير.وبرلمانيا، حمّل تقرير نهائي للجنة المرافق العامة «المقاول» و«الأشغال» و«المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث» مسؤولية الخلل في الخلطات الاسفلتية، فيما تواصل اللجنة التحقيق مجدداً في القضية بتكليف من مجلس الأمة مع بدء استدعائها مسؤولين في وزارة الاشغال قريباً للتحقيق معهم.ورأى التقريرالذي بدأ اعداده منذ المجلس الماضي ولم يتم الافصاح عنه وحصلت «الراي» على نسخة منه ان «ظاهرة تطاير الحصى تعود إلى القصور في اجراءات ضبط وضمان الجودة، وان المسؤولية مشتركة بين الأطراف المعنية كافة».وورد في التقرير «ان المقاول أخل بمسؤوليته في تنفيذ وانجاز الأعمال وجهاز اشراف الوزارة أخل بمسؤوليته في مراقبة الاشغال والاشراف عليها وفحص المواد والتأكد من جودة المصنعية، فضلاً عن التراخي في تطبيق العقوبات على المقاول، اما المركز الحكومي للفحوصات فإنه أخل في اعتماد بعض الخلطات الاسفلتية، علاوة على القصور في مراقبة مصانع الاسفلت وعدم استغلال المعدات والأجهزة الحديثة المتوافرة لدى المركز في تقييم جودة الرصف.وبيّن التقرير أن ما حدث كان نتيجة لخلل اداري يستلزم الاصلاح والتطوير واعادة توزيع الموارد البشرية لا الاكتفاء بالعقوبة.مطالباً بضرورة الاسراع في اصلاح الطرق التي تضررت والتأكد من مطابقة جميع مكونات الخلطات الاسفلتية لمتطلبات المواصفات الفنية بالاضافة إلى الحزم في تطبيق العقوبات مع أهمية الاستعجال بفرش الطبقة السطحية الجديدة مباشرة بعد القشط والتنظيف ورش طبقة اللصق مع اضافة المانعة للانسلاخ.ودعا التقرير في توصياته إلى «ضرورة تفعيل استخدام جهاز الثقل الساقط FWD وتفعيل جهاز محاكاة آثار العجلات وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والخطط الموضوعة.وتضمنت التوصيات ضرورة التركيز على«الجودة النوعية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية وعدم اعتماد الجهاز التابع للاستشاري إلا بعد اجتياز اختبارات عملية وتحريرية وتعديل المواصفات الفنية باستبدال طبقة اللصق من المستحلب البنيوميني مع تصميم خلطات اسفلتية جديدة وفق نظام super dave بدلاً من مارشال المتبع راهناً».

إعدام باوا يطيح برأس الملحق العمالي الفيلبيني في الكويت

أطاحت الفيلبينية جاكاتيا باوا، التي تم إعدامها قبل عشرة أيام في الكويت بعد إدانتها بقتل ابنة مخدومتها الكويتية، برأس الملحق العمالي الفيلبيني في الكويت أنجيليتا نرفييس التي لم تكتف حكومة بلادها بإقالتها من منصبها بل ستفتح معها تحقيقاً إدارياً يتهمها بتضليل حكومتها والتقاعس بعملها في أعقاب حادثة الإعدام.وأعلن وزير العمل الفيلبيني سيلفستر بيللو ان «الملحق العمالي الجديد أليجاندرو بادين من المتوقع أن يصل الكويت في 15 فبراير الجاري»، لافتاً إلى أنه «كان يعمل كملحق عمالي للفيلبين في المملكة العربية السعودية حتى عام 2015 ثم التحق بالعمل في مقر وزارة العمل في مانيلا».وعن الملحق العمالي التي تمت إزاحتها عن منصبها قال بيللو «متهمة بالتقاعس، وعدم الاهتمام براحة العمالة الفيلبينية في الخارج وستواجه تحقيقاً إدارياً لأنها لم تنقل لي الصورة وحاولت إخفاء قضية هروب 100 خادمة فيلبينية ولجوئهن لسفارة بلادهن في الكويت، وحاولت منعي من لقاء أي منهن، وبالتالي ستخضع لتحقيق إداري في مكتب شؤون العمل الدولي في وزارة العمل (الفيلبينية) للتحقيق في قيامها بالتضليل».وذكر التقرير أن «هذا الإجراء يأتي أيضاً في أعقاب وفاة الفيلبينية إيمي سانتياغو في احد المستشفيات الكويتية متأثرة بضرب كفيلها لها».وفي سياق متصل، أعلن التقرير عن «وصول 32 عاملة فيلبينية قادمة من الكويت إلى بلادها زعمن أنهن تعرضن للاعتداء وإساءة معاملتهن».بدورها، قالت غلورين سامبيتان، احدى الهاربات الـ 32، ان «كفيلها باعها لشخص عربي مقيم في الكويت وقام الأخير بالاعتداء جسدياً عليها ما دعاها للهرب واللجوء لسفارة بلادها».أما ميشيل كورسياغا، البالغة من العمر 34 عاماً، فقالت إن «كفيلها باعها لكويتي آخر لديه ثلاثة أبناء، وعندما سافر في ديسمبر الماضي حاول أحد أبنائه أن يغتصبها ما دعاها للجوء إلى أقاربها المقيمين في الكويت ومن ثم اللجوء للسفارة الفيلبينية».

النهار

حديث حول تعليق جلسات البرلمان.. شهراً

تداول سياسيون أمس معلومات عن توجه لتعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر ضمن أحكام المادة 106 من الدستور حتى فصل المحكمة الدستورية بالطعون الانتخابية المقدمة لها.وقال الوزير الأسبق سامي النصف في تغريدة له على «تويتر»: والله أعلم سيتم تعليق جلسات مجلس الأمة من 7 فبراير الحالي وحتى 7 مارس المقبل لحين صدور أحكام المحكمة بشأن الطعون الانتخابية.

«الإبعاد» لمن يقدم «الشيشة» للأحداث

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أنه سيتم الابعاد الاداري لمن تثبت ادانته من الوافدين العاملين في المقاهي بتقديم الشيشة بأنواعها للأحداث وإحالة صاحب المقهى إلى التحقيق. ونقلت ادارة الاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي امس عن الفريق الفهد تأكيده أن الكويت من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 في إطار منظمة الأمم المتحدة ضمن معايير وأسس تضمن حقوق هذه الفئة. ودعا الفريق الفهد أصحاب المقاهي الى عدم بيع أنواع (الشيشة) المختلفة للأحداث حتى لا يتعرضوا للمساءلة الجزائية المنصوص عليها في القوانين سالفة الذكر وذلك لما سيتعرض له الحدث من ضرر لصحته علاوة على الانحراف والإقدام على أفعال معيبة لا تتناسب مع مرحلته العمرية. ودعا الى ضرورة المبادرة بتقديم شكاوى وبلاغات ضد أي مقهى يخالف أحكام هذه القوانين ويضر بالأحداث وذلك بالتوجه الى أقرب مخفر شرطة أو الاتصال على هاتف الطوارئ (112) لإحالة البلاغات للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ إجراءاتها ضد المخالفين. وذكر أن الحدث المنحرف سيحال إلى إدارة شرطة حماية الأحداث التي تختص وحدها بمباشرة الدعوى والتصرف فيها في حالة ارتكابه أي مخالفة للقانون

«الداخلية» البرلمانية تدرس تعديل قانون الانتخابات اليوم

تناقش لجنة الداخلية والدفاع اليوم اقتراحات بقوانين ومشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.من جانبها، تناقش اللجنة التشريعية مجموعة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المريض، وإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة، والرعاية السكنية، وإنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، وبلدية الكويت، وتناقش اللجنة طلبات رفع الحصانة عن الأعضاء وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، محمد المطير، وأحمد الفضل. في حين تناقش لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزارة المواصلات عن السنة المالية 2015-2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. بينما تبحث اللجنة التعليمية مشرع القانون المقــــــــدم من الحكومة في شأن الجامعات الحكومية.اما لجنة حماية الأموال العامة فتواصل اليوم التحقيق في حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ، وكذلك التحقيق في الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء، والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.