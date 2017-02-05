إيقاف اليوحه والعسعوسي والدويش قبل طرح الثقة المؤكد بسلمان

أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود، قرارين ، الأول تضمن إيقاف ثلاثة قيادييين عن العمل للمصلحة العامة لمدة ثلاثة أشهر في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وهم علي اليوحه الأمين العام، ومحمد العسعوسي الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة ، وبدر فيصل الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون.

واصدر الوزير الحمود بصفته رئيس المجلس الوطني قرار لاحقا باحالة الثلاثة إلى التحقيق بمجلس الخدمة المدنية بناء على مذكرة المستشار القانوني.

وجاءا القرارين من قبل الحمود عشية جلسة طرح الثقة المرتقبة به 8 الجاري، حيث وصل عدد المؤيدين بطرح الثقة به إلى نحو 30 نائبا. وسيتضمن التحقيق المشار إليه مع القياديين الثلاثة الذين اوقفوا عن العمل ما ورد من تجاوزات تضمنها الإستجواب في ما يتعلق بمحور المجلس الوطني وبالحفلات الراقصة وبطباعة كتاب لكاتب صهيوني.