المركزي:ودائع القطاع الخاص انخفضت ل31 مليار دينار

اظهرت ارقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاحد انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» بمقدار 2ر0 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر مسجلا 6ر35 مليار دينار كويتي في حين شهد ارتفاعا على اساس سنوي بمقدار 1ر3 في المئة «الدينار يعادل 3ر3 دولار امريكي».

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك المركزي في جداول احصائية لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت في ديسمبر الماضي الى 31 مليار دينار في حين ارتفعت الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 2ر0 في المئة لتسجل 9ر2 مليار دينار ليصبح اجمالي ودائع القطاع الخاص 9ر33 مليار دينار.

وأضافت ان اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات «المركزي» والتورق انخفضت في ديسمبر الماضي بنسبة 2ر0 في المئة لتبلغ 3 مليارات دينار في حين ارتفع اجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 6ر0 في المئة لتسجل 60 مليار دينار.

وأوضحت الجداول ان صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1ر3 في المئة في ديسمبر الماضي ليبلغ 3ر8 مليارات دينار فيما هبطت ودائع الاجل لدى «المركزي» بنسبة 3ر31 في المئة في الشهر ذاته ليصل الى نحو 700 مليون دينار.

وبينت ان اجمالي موجودات شركات الاستثمار التقليدية ارتفعت خلال ديسمبر بنسبة 5ر1 في المئة لتبلغ 7ر3 مليار دينار في حين ارتفعت موجودات شركات الاستثمار الاسلامية بنحو 5ر1 في المئة لتبلغ 3ر4 مليار دينار ليصل اجمالي موجودات كل هذه الشركات الى نحو 8 مليارات دينار.

وأفادت ان ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين «حجم الائتمان المصرفي الممنوح» ارتفعت بمقدار 9ر0 في المئة عن مستواها المسجل في نوفمبر الماضي لتبلغ 34 مليار دينار في حين استقر متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد عند 25ر1 في المئة.

وأضافت الجداول ان تمويل الواردات الكويتية ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 5ر1 في المئة ليبلغ 343 مليون دينار في حين ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار لشهر ديسمبر الى 5ر305 فلس للدولار.

وأشارت الى ان اجمالي قيمة الموجودات في بنك الكويت المركزي انخفض 6ر2 في المئة في ديسمبر الماضي ليبلغ نحو تسعة مليارات دينار في حين انخفض صافي الموجودات الاجنبية لدى «المركزي» بنسبة 1ر3 في المئة ليسجل 6ر8 مليار دينار.

ويقصد بعرض النقود كمية وحجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد ويقسم الى نوعين رئيسيين هما عرض النقود بمعناه الضيق وعرض النقود بمعناه الموسع.

ويقصد بعرض النقود بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الاشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المحتفظة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب.