وفيات اليوم الأحد 5 فبراير 2017

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سعد عيد مخلف الرويعي 80 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الصليبيخات، ق3، ش112، جادة (6)، م115، النساء: الصليبيخات، ق2، ش104، جادة (9)، م38، ت: 51026787، 66659924

علي محمد حيدر محمد الخضري 40 عاماً، شيع، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، النساء: العقيلة، ق3، ش327، م24، ت: 99073929، 97219699

بلال مؤمن علي محمد 79 عاماً، يشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الجابرية، حسينية البلوش، النساء: الرميثية، ق4، ش44، م1، ت: 99633117، 99022375

أمينة مبارك مزعل المزعل زوجة عبدالحليم أحمد الراشد 67 عاماً، تشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الشعب، ق4، شارع عبدالله اللوغاني 40، م12، النساء: بيان، ق12، شارع الأول جادة (9)، م49، مقابل قطعة 13 على الشارع الرئيسي، ت: 99700184، 99219339