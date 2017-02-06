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6/2/2017 2:15:02 AM

أبرز عناوين صحف الاثنين:- استقالة الحمود منفرداً..وزير الإعلام ينتقم من قيادات «الوطني للثقافة».. الغانم يبرد الأزمة: التعاون سيعود.. العوضي وكيلاً لقطاع المنافذ والنواف للشؤون الإدارية


6/2/2017  الآن - صحف محلية  12:12:47 AM

أبرز عناوين صحف الاثنين:- استقالة الحمود ...
من جريدة النهار

الجريدة

وزير الإعلام ينتقم من قيادات «الوطني للثقافة»

 استقالة الحمود منفرداً

 الجعفري: نحدِّث خرائط الحدود تطبيقاً لاتفاقية خور عبدالله... والعلاقة مع الكويت لن تهتز

 الانباء

لا استقالة للحكومة ولا حلّ لمجلس الأمة

 الحمود يوقف اليوحة والعسعوسي والدويش ٣ أشهر.. والنصف: نرفض القرار ونحذّر من «تسوية»

 الراي

الغانم يبرد الأزمة: التعاون سيعود

 استجواب «الرياضة»... أطاح بـ «الثقافة»

 العوضي وكيلاً لقطاع المنافذ والنواف للشؤون الإدارية

 النهار

الغانم: لا توجد أزمة سياسية

 الخبير الحمود: لا مانع دستورياً من تدوير وزير الإعلام

 «تكنولوجيا المعلومات»: 72 جهة تستخدم «الإلكتروني»

 


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