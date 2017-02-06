بالصور/ دار الأوبرا.. احترق!

اندلع حريق في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المطل على شاطئ الشويخ وسط العاصمة الكويت صباح اليوم الاثنين وشوهد تصاعد الدخان من أحد مبانيه الأربعة.

وفور اندلاع النيران هرع رجال الإدارة العامة للاطفاء إلى موقع الحريق وتولوا عملية إخماده والسيطرة عليه دون ورود أي أنباء أولية بعد عن الأضرار البشرية والمادية جراء الحريق.

⁠⁠⁠ومن جهتها، ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء ان فرق الإطفاء سيطرت على حريقاً محدوداً اندلع في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي من دون وقوع اي اصابات تذكر ، وأوضحت ان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغاً في تمام الساعة ١١:٢٨ صباحاً يفيد عن اندلاع حريق في احدى مباني المركز ، وأضافت الإدارة بأن فرق الإطفاء توجهت للتعامل مع الحادث من مراكز المدينة والشويخ الصناعية والعارضية والانقاذ الفني والعمليات والاسناد ، حيث كان وقت وصول اول فرقة اطفاء للموقع في غضون ٤ دقائق. وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام ان الحريق نشب في الكسوة الخارجية لاحدى مباني مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي ، ويتكون المبنى من مكاتب وقاعة للسينما تقع في السرداب ، واضافت الادارة بأن المبنى لم يتأثر من الحريق كونه محدوداً ووقع في الكسوة الخارجية للمبنى. واختمت ادارة العلاقات العامة والإعلام بيانها بأن التحقيق فتح لمعرفة الملابسات التي ادت الى اندلاع الحريق.