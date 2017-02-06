منصور العوضي لأمن المنافذ وسالم النواف للإدارية واليوسف لخفر السواحل

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح قرارات وزارية تقضي بتعيين كل من اللواء محمد اليوسف الصباح وكيلاً مساعداً لخفر السواحل، واللواء زهير النصرالله وكيلاً مساعداً للخدمات المساندة.

كما أصدر الوزير الجراح قرارين بتعيين اللواء منصور العوضي وكيلاً مساعداً لقطاع أمن المنافذ، واللواء الشيخ سالم النواف وكيلاً مساعداً للشؤون الإدارية.



وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن 'نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح، أصدر قراراً وزارياً بشأن تعديل قرار نص في مادته الأولى على:



تعدل المادة (1) من القرار الوزاري 133/2017 لتصبح على النحو التالي: -



يعين كل من الآتي إسماهما بالوظيفة المبينة قرين اسم كل منهما وذلك نقلاً من وظيفتهما الحالية:

1-اللواء منصور محمود محمد العوضي-وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ.

2-اللواء سالم نواف أحمد الصباح - وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية.



كما أصدر الوزير الجراح قراراً بتعيين اللواء زهير جاسم عيسى النصرالله -وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة.

وقراراً آخر بتعيين اللواء محمد يوسف سعود الصباح - وكيل وزارة مساعد لشؤون أمن الحدود البحرية'.