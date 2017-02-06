وفيات اليوم الإثنين 6 فبراير 2017

سلطان مسفر محمد القحطاني 30 عاماً، شيع، صباح الناصر، ق6، ش45، م41، ت: 99666198، 66657717

بدر حسن عبدالله الصباغة 65 عاماً، شيع، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، النساء: العارضية، ق8، ش4، ج2، م7، ت: 94444648، 99996303

حصة حمود إبراهيم المطوع أرملة عبدالله بدر يوسف البدر 86 عاماً، شيعت، الرجال: الشويخ السكنية، ق3، ديوان القناعات، النساء: الدعية، ق3، ش36، م5، مقابل الدائري الثالث، ت: 99069806، 22525050

أمينة سليمان إبراهيم أبوحيمد 74 عاماً، شيعت، الرجال: القادسية، ق9، ش90، م14، ديوان أبوحيمد، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق4، ش43، م13، ت: 99700999،

عائشة محمد علي الغانم زوجة محمد هوشان الماجد 75 عاماً، تشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، ش أحمد الغانم، م28، النساء: الفيحاء، ق9، ش91، م11، ت: 98924900

تهاني فالح راشد الختلان 34 عاماً، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، بمقبرة صبحان، الرجال: سلوى، ق5، ش7، م17، النساء: بيان، ق12، ش1، ج4، م45، ت: 99434375، 99554548