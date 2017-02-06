الصين تحتج على قائمة عقوبات أميركية ضد إيران



قالت الصين اليوم الاثنين إنها قدمت 'احتجاجاً' لدى الولايات المتحدة بشأن قائمة عقوبات جديدة وضعتها واشنطن تستهدف إيران وتشمل شركات صينية وأفرادا.

وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على 25 شخصا وكيانا يوم الجمعة وذلك بعد يومين من وضعها إيران 'قيد المتابعة' في أعقاب اختبار طهران إطلاق صاروخ باليستي.

ولا يمكن لمن تشملهم العقوبات الدخول إلى النظام المالي الأميركي أو التعامل مع شركات أميركية كما أنهم عرضة لعقوبات ثانوية مما يعني أن الشركات الأجنبية والأفراد محظورون من التعامل معهم وإلا سيكونون عرضة للإدراج في القائمة السوداء الأميركية.

وتشمل القائمة شركتين صينيتين وثلاثة أشخاص أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اسم واحد منهم فقط، وهو مواطن صيني يدعى تشين شيان هوا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، إن بكين قدمت احتجاجا لدى واشنطن وإن مثل هذه العقوبات -خاصة عندما تضر مصالح طرف ثالث- 'لا تجدي' في تعزيز الثقة المتبادلة.

وأضاف خلال إفادة صحافية دورية 'نعارض دائما أي عقوبات أحادية الجانب'.

وقال اثنان من الرؤساء التنفيذيين للشركات الصينية المدرجة في القائمة أمس الأحد إنهم صدروا سلعاً 'عادية' لإيران، ولم يظنوا أنهم يرتكبون أي خطأ.