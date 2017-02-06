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7/2/2017 4:45:11 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الداخلية» البرلمانية: سحب الجناسي بحكم قضائي.. أبل: غياب نظام الاستدامة يعيد أزمة الإسكان للبداية.. الحمود قدم استقالته لمجلس الوزراء.. إنشاء ديوان للمظالم يتبع سمو رئيس الوزراء


6/2/2017  الآن - صحف محلية  11:49:36 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الداخلية» ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

الداخلية» البرلمانية: سحب الجناسي بحكم قضائي

 الفضالة للفصل في «الطعون» قبل الانتخابات

 أبل: غياب نظام الاستدامة يعيد أزمة الإسكان للبداية

 الأنباء

الحمود قدم استقالته لمجلس الوزراء

 ترسية المناقصات فوراً.. بشرط

 الراي

علي اليوحة لـ «الراي»: لن نسكت على قرار إيقافنا والإساءة لسمعتنا

 العبدالله لـ «الراي»: الحكومة جادة في تنفيذ مشروع «الحرير وتطوير الجزر»

 «الداخلية والدفاع»: لاسحب للجنسية إلا بحكم قضائي

 النهار

«الداخلية»: العوضي للمنافذ والنواف للإدارية ونصرالله للخدمات واليوسف لـ«البحرية»

 إنشاء ديوان للمظالم يتبع سمو رئيس الوزراء

 


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