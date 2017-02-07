زلزال ثالث يضرب ''جناق قلعة'' التركية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، ولاية جناق قلعة غربي تركيا التي شهدت زلزالين أمس.

وبحسب دائرة الزلازل في رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فإن الزلزال وقع في تمام الساعة 05:24 بتوقيت تركيا، ومركزه بحر إيجة بالقرب من سواحل قضاء 'أيواجيك' الذي شهد زالزالي يوم أمس.

وهرعت فرق آفاد وفرق هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إلى المنطقة، حيث تضرر مسجد وعدد من المنازل في قرية 'طاشأغلي' التابعة للقضاء.

وشهد القضاء أمس زلزالين بقوة 5.3 درجة، تبعهما أكثر من 120 هزة ارتدادية، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص وتضرر بعض المنازل في 5 قرى.