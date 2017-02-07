غزة: 14 غارة شنّتها ''إسرائيل'' على القطاع

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن 'إسرائيل' شنّت اليوم الإثنين، 14 غارة، على عدة مناطق مختلفة في القطاع.

وقالت الوزارة التي تديرها حركة 'حماس' في بيان لها مساء الاثنين، إن 'الجيش الإسرائيلي شن 14 غارة خلال الساعات الماضية؛ استهدفت أراضٍ زراعية وممتلكات للمواطنين'.

وأضافت أن 'الغارات أسفرت عن أضرار مادية جسيمة'.

بدورها؛ أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تصريح للمتحدث باسمها أشرف القدرة، عن إصابة 3 فلسطينيين بجراح متوسطة، جراء القصف الإسرائيلي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن القصف على غزة يأتي ردا على تعرض إحدى دورياته لإطلاق نار على الحدود الشرقية لغزة، وسقوط صاروخ جنوبي 'إسرائيل' مصدره القطاع، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها سواء عن حادث إطلاق النار أو قصف الصاروخ حتى الساعة (21:25 ت.غ)، إلا أن الجيش الإسرائيلي حمّل 'حماس' المسؤولية عن القصف.

من جهتها، حذرت 'حماس' إسرائيل من 'مغبة التمادي في التصعيد بغزة'.

وحذرت الحركة، في بيان لها، 'الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في هذه الحماقات، ومن مغبة التمادي في التصعيد'.

وأضافت: 'تفجير الأوضاع مع المقاومة لن يرتد إلا في وجهه'.

وبين الفينة والأخرى؛ يجري تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي إسرائيل، وهو ما ترد عليه الأخيرة بقصف مناطق في القطاع.