إيران تتسلم شحنة يورانيوم وتستعرض قدرتها العسكرية

تتسلم إيران اليوم الثلاثاء شحنة أخيرة من اليورانيوم الخام قادمة من روسيا في إطار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، كما أعلنت أنها ستكشف النقاب عما وصفتها بخمسة إنجازات عسكرية جديدة في مجال الدفاع الجوي والبري.

وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إن طهران استوردت بعد توقيع الاتفاق النووي ما مجموعه 360 طنا من اليورانيوم الخام من روسيا ودول أخرى.

وأوضح وندي أن ما استورد يفوق ما أنتجته إيران خلال عشر سنوات. وأكد أن بلاده ستواصل أيضا استخراج اليورانيوم من مناجمها.

وقال مصدر صحفي إن هذه الشحنة من الكعكة الصفراء (اليورانيوم المنقى) هي الرابعة الأخيرة التي ستصل إلى طهران، وستنقل بعد ذلك إلى منشأة أصفهان النووية.

وأشار إلى أن ذلك يبعث رسالة بأن البنود الخاصة بالاتفاق النووي تطبق جيدا وبالمواعيد المحددة، وأن روسيا ملتزمة بذلك حتى بعد انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاتفاق.

وأضاف أن إيران باتت تملك مخزونا كبيرا من اليورانيوم المنقى يضمن لها تشغيل المفاعلات النووية لفترة طويلة.

وكان ترمب وصف الاتفاق النووي مع إيران بالسيئ جدا، وقال نائبه مايك بنس إن الإدارة الجديدة تجري تقييما للاتفاق قبل اتخاذ قرار.

أسلحة جديدة

في سياق متصل شفت وزارة الدفاع الإيرانية عن خمسة أسلحة جديدة، وافتتحت في الوقت نفسه خطوط إنتاجها.

وتشمل الأسلحة قذيفة موجهة أطلق عليها اسم «فجر 5» ومنظومة «ميثاق 5» المحمولة على الكتف وقنابل يدوية إضافة إلى نوعين من المسدسات.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان إن الأسلحة الجديدة ستزيد من القدرة القتالية للقوات الإيرانية في مجال الدفاع الجوي والقوات البرية.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج العسكري ارتفع في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 69% وإنه أنتج ما يقارب 115 منظومة وأسلحة جديدة.

وبموازاة ذلك واصل الحرس الثوري الإيراني إجراء مناورات صاروخية في محافظة سمنان (وسط إيران)، بعد أيام من فرض الإدارة الأميركية عقوبات على طهران عقب التجربة الصاروخية الأخيرة.