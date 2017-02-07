محكمة التمييز تؤيد سحب جنسية البرغش وعائلته

رفضت محكمة التمييز، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من النائب السابق عبدالله البرغش القاضي بسحب جنسيته هو وعائلته، مما اقتضى صحة قرار سحب الجنسية.

وعقب صدور الحكم، قال البرغش، مغردًا عبر حسابه في تويتر: “الحمدلله على كل حال، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

يذكر أن ، محكمة الاستئناف ،في نوفمبر 2015، قضت بعدم اختصاص القضاء النظر ولائيًا في سحب جنسية البرغش، لافتة إلى أن مسألة الجنسية تدخل ضمن أعمال السيادة.

واستندت المحكمة في حكمها آنذاك، إلى أن “البرغش، وعائلته نالوا الجنسية منحًا من الحكومة وليس اكتسابًا من أب، لأن والده توفى دون أن يحمل الجنسية الكويتية أو أن يتقدم بطلب للحصول عليها”.