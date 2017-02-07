وفيات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2017

عبدالله رفاع البخيت المطيري،87 عاما،«شيع»، الأحمدي، ق2، ش2، ج6، م468، ت: 97631081 – 99499426. جابر جوفان راشد الجويعان البذالي،31 عاما،«شيع»، للرجال: الصليبخات، ق3، ش112، ج6، م37، للنساء: الدوحة، ق2، ش3، م68، ت: 99571766. أحمد عبدالسلام محمد البحر،17 عاما ،«شيع»، للرجال: الروضة، ق1، ش عبدالرحمن الداخل، م46، للنساء: الشامية، ق5، ش300، م14، ت: 66606000 – 99073883. حبيجان حمد فهاد العجمي،80 عاما، «شيع»، ضاحية صباح السالم، ق13، ش2، ج4، م2، ت: 99819848 – 65099959 – 99502533. خميسة سالم فرحان مبارك،80 عاما،«شيعت»، للرجال: الروضة، صالة دسمان، للنساء‍: الرقة، ق1، ش15، م229، ت: 99533079 – 99734950 – 23949421. داود سليمان محمد السردي،85 عاما ،«شيع»، للرجال: العدان، ق2، ش78، م24، للنساء: الرميثية، ق9، شارع أبوحنيفة، م21، ت: 66055062 – 97943969 – 99323230. عائشة صالح المحيلان، أرملة ناصر عبدالله المرشد،84 عاما،«شيعت»، للرجال: العديلية، ق1، ش16، م15، للنساء‍: المنصورية، ق2، ش29، م24، ت: 99085120 – 22518161 – 22528250. دلال عبدالعزيز عبدالرحمن الرشود،72 عاما ،«تشيع في التاسعة من صباح الأربعاء»، للرجال: بيان، ق8، طريق 20، م19، للنساء: بيان، ق9، الشارع الأول، جادة 6، م53، ت: 99017301 – 94441417. حنان قاسم غلام محمد،45 عاما ،«شيعت»، للرجال: بنيد القار، ق1، مسجد عباس ميرزا حسين، شارع بورسعيد، للنساء:‍ الدوحة، ق1، الشارع الثاني، م86، ت: 99799810 – 51553515. حميد محمد حسين كمال،76 عاما،«شيع»، بنيد القار، حسينية أحمد عاشور، ت: 60009691 – 66005559.