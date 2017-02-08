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8/2/2017 2:04:20 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- صاحب السمو: المطار الجديد مشروع حيوي.. حكم «تمييز» البرغش يعجّل بتعديل قانون الجنسية.. وقف صرف جوازات «17» لإنجاز الجواز الإلكتروني للمواطنين.. الحكومة تصعق النواب: عاجزون عن إنقاذ «الميزانية» بعد 5 سنوات


8/2/2017  الآن - صحف محلية  12:14:22 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- صاحب السمو: المطار ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

حكم «تمييز» البرغش يعجّل بتعديل قانون الجنسية

 مرسوم بقبول استقالة الحمود والغانم يعلن إلغاء جلسة طرح الثقة

وقف صرف جوازات «17» لإنجاز الجواز الإلكتروني للمواطنين

الأنباء

الأمير: تسهيل إنجاز مبنى الركاب الجديد

«البصمة الوراثية المعدل».. 4 فئات و5 جرائم

الراي

الحكومة تصعق النواب: عاجزون عن إنقاذ «الميزانية» بعد 5 سنوات

«المستجوبون» يردّون على الحكومة: بيانكم... فزعة جاهلية

 إصدار أكثر من 300 ألف تأشيرة زيارة في فبراير

 النهار

«المناقصات»: إلغاء الوكيل المحلي رسمياً

 صاحب السمو: المطار الجديد مشروع حيوي

 «التمييز» رفضت طعن البرغش وأيدت سحب جنسيته

 


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