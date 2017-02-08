إتحاد مصارف الكويت: استهدفت عدد محدود وبمبالغ زهيدة

اكد اتحاد مصارف الكويت اليوم الأربعاء أنه لا صحة لاشاعات عن قرصنة تطبيقات يستخدمها عملاء البنوك باستثناء ماافصح عنه البنك التجاري الكويتي بشأن تعرضه لمحاولة اختراق على عدد محدود من الحسابات وبمبالغ زهيدة.

ونفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ماجد العجيل في تصريح صحافي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اختراق بعض (الهاكرز) لبعض التطبيقات التي يستخدمها عملاء البنوك في الدفع من حساباتهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

وأضاف أن البنك التجاري الكويتي اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع حسابات البنك وعملائه مؤكدا حرص البنوك المحلية على عدم تعرض أي عميل من عملاء البنوك لأي خسائر مالية.

وأوضح العجيل أن الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك الكويتية تتمتع بمستويات عالية من الحماية حيث تستخدم أنواعا متقدمة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في مجال حماية وأمن المعلومات وفقا للمعايير العالمية المتبعة لمراقبة أي من وسائل الاحتيال للحماية من محاولات الاختراق والقرصنة.

وأكد حرص البنوك المحلية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية مشيرا الى انها تبذل قصارى جهدها في متابعة أي تطورات تقنية للحيلولة دون حدوث مثل هذه العمليات.

وأضاف أن البنوك تبذل كافة الجهود اللازمة مصرفيا وأمنيا لتتبعها حال اكتشافها والتوصل إلى مرتكبيها بالتعاون مع الجهات المعنية.



