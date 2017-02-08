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9/2/2017 12:13:25 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الكويت: منتقدو اتفاق خور عبدالله يغالطون الحقيقة.. النمش: لا مخالفات في «مكافحة الفساد».. لا اختبارات لتعيين الكويتيين في الحكومة.. عودة «الديوانيات» بمواصفات غير إسمنتية


8/2/2017  الآن - صحف محلية  11:52:44 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الكويت: منتقدو اتفاق ...
من الأنباء

 

 

الجريدة

الكويت: منتقدو اتفاق خور عبدالله يغالطون الحقيقة

 «الحشد الشعبي» يهدد الكويت!

 النمش: لا مخالفات في «مكافحة الفساد»

 الأنباء

صاحب السمو كرّم 201 فائز وفائزة في مسابقة «الكويت الكبرى لحفظ القرآن»

 لا اختبارات لتعيين الكويتيين في الحكومة

 الراي

عودة «الديوانيات» بمواصفات غير إسمنتية

 فوضى في المحاكم بسبب إخفاء أسماء الخصوم من القضايا

 «الحشد الشعبي» يهدّد الحكومة العراقية: لن نصمت على اتفاقية خور عبدالله

 النهار

العبادي: العراق حريص على أفضل علاقة مع الكويت

 الهرشاني: بعض النواب مُصرون على زعزعة أمن البلد

 

 


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